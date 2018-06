Mentre le grandi del calcio mondiale continuano a steccare in Russia, una notizia riporta alla memoria quel tragico novembre dell'anno scorso quando gli Azzurri persero il playoff con la Svezia. Dopo quell'incredibile eliminazione, per Carlo Tavecchio cominciò infatti un periodo di fuoco culminato anche con la tremenda accusa di aver molestato una donna. A distanza di mesi è stata proprio la sentenza del giudice a riportare alla luce quell'episodio, che ovviamente costò all'ex presidente federale ulteriori polemiche e critiche.

Nelle ultime ore la Procura di Roma ha dunque chiesto l'archiviazione del caso poiché, secondo quanto scritto nelle motivazioni dei magistrati romani, "la donna era abbastanza vecchia da non essere intimidita" e "ha segnalato le molestie troppo tardi alle autorità". Una beffa per Elisabetta Cortani, 50 anni e presidentessa della Lazio femminile, che fece scoppiare lo scandalo grazie ad un'intervista al "Corriere della Sera" nella quale parlò delle continue avances e dei comportamenti particolarmente pesanti dell'allora numero uno della Figc.

La rabbia della vittima

Nonostante il giudice abbia accertato la realtà delle dichiarazioni della vittima, suffragate dalle prove audio e video portate dalla stessa dirigente biancoceleste, Carlo Tavecchio è così riuscito ad evitare il processo: "Le donne italiane a volte hanno paura a sporgere denuncia, ma voglio dire a tutte che ne vale sempre la pena", ha dichiarato Elisabetta Cortani in un'intervista concessa al tabloid britannico "Guardian".

"Non importa se sei creduta o no, dobbiamo pretendere il rispetto. Posso assicurare che mi sentivo in una posizione di inferiorità, avevo paura perché essere in quella stanza significava essere nel cuore del calcio italiano. E in quella stanza inferiorità e paura non hanno età", ha concluso la Cortani.