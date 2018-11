Il big-match dell'Olimpico attende la città di Roma per la grande rivincita. La sconfitta di Udine ha aperto un piccolo baratro sotto i piedi di Di Francesco tornato a essere messo in dubbio per i risultati altalenanti in campionato. Servirà dunque una vittoria scaccia crisi in Champions League contro il Real Madrid per riportare il sereno in casa giallorossa.

Non un compito facile anche se in questo momento anche la Casa Blanca è in difficoltà, uscita sconfitta dall'ultimo match interno in Liga e scivolata fuori dalla Zona Champions League per la prima volta in stagione. Anche per il neo allenatore Solari un delicato incontro, perché perdere all'Olimpico significherebbe riaprire il dibattito sulla scelta del dopo Lopetegui.

Quando si gioca e dove vedere il match

Roma-Real Madrid si giocherà martedì 27 novembre alle ore 21 allo Stadio Olimpico, sarà visibile in esclusiva su Sky, sul canale Sky Sport e in streaming per gli abbonati tramite il servizio SkyGo. L'arbitro della garà sarà il francese Clement Turpin, lo stesso del 3-0 ottenuto l'anno scorso in casa dalla Roma contro il Barcellona. Ai giallorossi basta un punto per avere la certezza di passare il turno, indipendentemente dal risultato dell'altra partita tra CSKA Mosca e Viktoria Plzen, ma con una vittoria blinderebbe praticamente il primo posto nel girone.

Le ultime notizie sulle formazioni

Qui Roma: Pellegrini out per lesione (anche contro l'Inter)

Di Francesco recupera Manolas mentre Olsen dovrebbe farcela. Per Lorenzo Pellegrini non ci sarà possibilità di recupero: lesione al flessore della coscia destra. Una diagnosi che mette fuori dai giochi il 22enne centrocampista sia dalla sfida contro la squadra di Santiago Solari, sia dal big match di domenica sera contro l'Inter, come ha confermato il tecnico Di Francesco.

Contro Real (e Inter in campionato) non ci saranno neanche Diego Perotti, Daniele De Rossi e Javier Pastore. Probabile per martedì sera il ritorno al 4-3-3 con l'avanzamento di Florenzi a centrocampo e la conferma di Santon come terzino destro. L'alternativa è l'inserimento di Zaniolo dal 1′. In attacco rientra Dzeko con Under ed El Shaarawy. Ancora out De Rossi.

Qui Real: Solari ha le idee chiare

Il tecnico del Real Madrid, Santiago Solari sarà senza Casemiro, Nacho e Odriozola. La formazione dovrebbe essere abbastanza decisa, con Ceballos in mezzo al campo e Isco nel tridente con Bale e Benzema senza ulteriori sorprese nell'undici iniziale.

Probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Florenzi, Nzonzi, Cristante; Ünder, Dzeko, El Shaarawy.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modrić, Kroos, Ceballos; Isco, Benzema, Bale.

Le quote: Real sempre favorito

Gli spagnoli all'Olimpico sono favoriti per le scommesse della vigilia, aprendo in lavagna a 2,10 mentre la vittoria dei giallorossi è a 3,25. Il pareggio è a 3,80. Il risultato esatto più gettonato è l'1-1 che apre a 8.50 mentre si potrebbe azzardare una sfida senza troppi gol: l'Under 3.5 apre a 1.65