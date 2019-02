Dopo la sconfitta di venerdì scorso contro la Juventus, per Daniel Ciofani è arrivato anche il danno del furto subito nelle scorse ore a Roma. L'attaccante del Frosinone, che all'Allianz Stadium di Torino ha giocato per un'ora scarsa, è stato infatti rapinato mentre si trovava nella Capitale. L'episodio è accaduto nella mattinata di domenica, mentre il giocatore ciociaro si trovava a bordo della sua auto in via Federico Cesi, nel quartiere Prati. Nel presentare denuncia ai carabinieri, Ciofani ha raccontato di essere stato avvicinato da uno scooter mentre stava guidando la sua Audi Q5.

Nel sorpassarlo, la moto ha toccato lo specchietto lato guidatore e quando Ciofani ha abbassato il finestrino per sistemarlo, un altro uomo con il volto nascosto dal casco gli ha sfilato il Rolex ed è scappato grazie ad un altro ciclomotore. Una rapina che rientra nelle tante già fatte con questa truffa dello specchietto, che a Roma ha dunque fatto un'altra vittima e messo in moto le indagini delle forze dell'ordine per rintracciare i responsabili.

I precedenti furti e rapine ad altri giocatori

Il giocatore del Frosinone non è che l'ultimo di una lunga lista di calciatori rapinati negli ultimi mesi. Nello scorso ottobre fu infatti cantel'attac del Napoli Arkadiusz Milik a passare dieci minuti di paura. Subito dopo la partita di Champions vinta contro il Liverpool, il calciatore polacco venne affrontato sotto casa da due persone armate che si fecero consegnare il suo Rolex Daytona dal valore di circa 7mila euro.

Da nord a sud, molti protagonisti della Serie A hanno purtroppo avuto a che fare con rapine e furti vari. Nel 2015 toccò anche a Mauro Icardi che, dopo una partita di campionato, venne fermato a Milano verso la mezzanotte da due rapinatori in moto. Di fronte ad una pistola puntata in faccia, l'argentino consegnò anche lui un orologio del valore di oltre 40 mila euro.