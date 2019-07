Tre anni a Roma e già parla come un leader, anche se ha solo 23 anni. Lorenzo Pellegrini è uno dei capisaldi della nuova squadra di Fonseca, che sta preparando la stagione che verrà con un manipolo di uomini profondamente cambiato rispetto alla gestione precedente. Tanti i cambiamenti sia in campo che in dirigenza per presentare una Roma ancor più competitiva su ogni fronte.

Sensazioni positive sul lavoro di Fonseca

Il neo tecnico sta mettendo mano al gruppo e al progetto giallorosso che vedrà ulteriori cambiamenti visto che in avanti non soddisfano le presenze di Schick e Dzeko e che El Sagaarawy ha già tolto il disturbo volando verso la lontana Cina. Per Pellegrini le sensazioni sono più che positive in queste prime settimane di rodaggio estivo: "Mi è piaciuto tanto. Gli allenamenti sono molto intensi. Molti dei nuovi arrivati li conoscevo, gli altri li sto conoscendo ora e posso dire che siamo un bel gruppo di bravi ragazzi".

le sensazioni che abbiamo all'interno del gruppo sono positive. L’Intensità è tutto. Ma non è una questione solo fisica, ma anche mentale e di concentrazione.

Imparare dagli errori e pensare a lavorare

La ricetta vincente è fare tesoro degli errori del recente passato. La Roma arriva da una stagione a dir poco caotica con addii clamorosi durante il campionato (a Di Francesco e a Monchi in primis) e di altrettante epurazioni (volute dagli stessi protagonisti) che hanno chiuso un'epoca (Totti e De Rossi): "Quest'anno dobbiamo pensare solo a lavorare, a giocare a pallone e a vincere le gare. Non posso dire che non ascoltiamo le cose che accadono attorno a noi ma dobbiamo rimanerne il più fuori possibile e pensare solo a lavorare".