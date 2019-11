L'episodio da moviola di Roma-Napoli capita al 24° del primo tempo quando l'arbitro Rocchi assegna un calcio di rigore ai giallorossi con la on-field-review per un fallo di mano di Callejon durante un disimpegno nella propria area di rigore. Cosa ha visto il direttore di gara e perché andato a visionare di persona la dinamica dell'azione? Avvertito dalla cabina di regia di un tocco sospetto dello spagnolo, si sincera direttamente se c'è stata o meno irregolarità. Perché è intervenuto il Var? Perché in questo caso s'è trattato di un chiaro errore – come recita il regolamento – del direttore di gara.

Rigore per la Roma con la on-field-review, ecco perché

Un fallo di mano commesso da Callejon porta l'arbitro Rocchi ad assegnare la massima punizione alla Roma. Il direttore di gara, che evidentemente non si era accorto dell'accaduto, è stato richiamato dal Var e ha fermato il gioco mentre il Napoli stava per battere la rimessa dal fondo. Fabian Ruiz si avvicina a lui e chiede spiegazioni, Rocchi gli spiega che c'è un episodio dubbio. Gli fa un cenno con la mano indicano il monitor a bordo campo, poco dopo si dirige verso il monitor e osserva le immagini. Per lui non c'è dubbio: l'esterno partenopeo ha accompagnato il controllo della palla col braccio sinistro e non s'è trattato né di un tocco involontario né di posizione congrua dell'arto con il resto del corpo.