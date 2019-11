Roma-Napoli è il super anticipo del sabato dell'undicesima giornata di Serie A. Fischio d'inizio allo stadio Olimpico domani sabato 2 novembre alle ore 15 per il derby del Sud. Ancelotti e Fonseca hanno diramato la lista dei convocati delle rispettive squadre: gli azzurri ritrovano Manolas, ma perdono Allan e Ghoulam, mentre prosegue l'emergenza infortuni dei giallorossi costretti a fare a meno di numerose pedine.

Roma, i convocati per la sfida col Napoli. Prosegue l'emergenza infortuni

Anche in Roma-Napoli, Paulo Fonseca sarà costretto a fare a meno di tanti giocatori. Prosegue l'emergenza infortuni che sta costringendo il mister capitolino a soluzioni alternative, come quella di schierare Mancini in mediana. Ancora fermi ai box Mkhitaryan, Pellegrini, Diawara, Zappacosta, Cristante e Kalinic. Rientra invece tra i disponibili Juan Jesus che potrebbe tornare utile in difesa dove mancherà per squalifica Fazio

La lista dei convocati di Fonseca per Roma-Napoli

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Mancini, Florenzi, Spinazzola.

Centrocampisti: Perotti, Veretout, Zaniolo, Pastore.

Attaccanti: Dzeko, Under, Antonucci, Kluivert.

Napoli, i convocati per la Roma. Out Allan e Ghoulam, c'è Manolas

Carlo Ancelotti, che non dovrebbe essere in panchina (a meno che il ricorso non venga accolto dopo la squalifica) ha diramato la lista dei convocati per Roma-Napoli. La buona notizia è rappresentata dal ritorno in gruppo di Manolas, che potrebbe dunque vivere la prima sfida da ex contro i giallorossi. Niente da fare invece per Allan dopo la botta rimediata contro l'Atalanta. Ancora fuori Ghoulam che prosegue le terapie dopo il risentimento muscolare accusato al retto femorale

La lista dei convocati di Ancelotti per Roma-Napoli

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Tonelli

Centrocampisti: Elmas, Fabian, Gaetano, Younes, Younes, Zielinski

Attaccanti: Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik,

Roma-Napoli, le probabili formazioni

Per quanto riguarda la probabile formazione della Roma contro il Napoli, si va verso la conferma del 4-1-4-1 che si sta rivelando fortunato per i giallorossi. Mancini dovrebbe ancora una volta giocare davanti alla difesa con Cetin in ballottaggio con il rientrante Juan Jesus per giocare come centrale al fianco di Smalling per sostituire lo squalificato Fazio. Nel Napoli spazio al solito 4-4-2 con Mertens dal 1′ al fianco di Milik con Callejon e Insigne sulle corsie. Manolas potrebbe giocare titolare in coppia con Koulibaly