Roma-Lecce è il primo posticipo della domenica della venticinquesima giornata della Serie A 2019/2020. Il calcio d’inizio della partita è previsto per le 18. La squadra di Fonseca è reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, ma spera di sfruttare la scia dell’entusiasmo per il successo infrasettimanale in Europa League. Stato d’animo diametralmente opposto per i salentini che nelle ultime tre giornate di Serie A hanno collezionato altrettante vittorie allontanandosi dalla zona retrocessione. I precedenti sorridono alla Roma che ha vinto tutti e quattro gli ultimi scontri diretti. Il match d’andata, si è concluso con il risultato di 1-0 in favore della compagine capitolina capace d’imporsi grazie ad un gol di Edin Dzeko. La partita sarà trasmessa in tv in diretta esclusiva su Sky Sport, evento disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV

Dove vedere Roma-Lecce in tv

Roma-Lecce sarà trasmessa in diretta in tv in esclusiva su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (202 e 251 del satellite e 473, 483 del digitale terrestre). La partita sarà visibile sull’emittente satellitare, con spazio nell’intervallo e nel finale allo studio Sky con il riepilogo di quanto accaduto, highlights ed eventuali episodi da moviola. Telecronaca di Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Daniele Adani.

Come vedere in diretta streaming la partita tra Roma e Lecce

Sarà possibile seguire Roma-Lecce non solo in tv ma anche in streaming, sfruttando dunque una connessione a internet. Questa soluzione è possibile in due modi: o usando dispositivi fissi e mobili abituali (pc, smartphone, tablet, notebook, smart tv) per collegarsi alla piattaforma satellitare attraverso la app Sky Go; oppure collegandosi Now Tv, il servizio televisivo in streaming proposto da Sky che permette agli utenti, dietro pagamento del ticket previsto, di vedere la singola partita