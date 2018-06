La Roma è una delle società più attive sul mercato. I giallorossi hanno già acquistato due calciatori: il centrocampista Ante Coric della Dinamo Zagabria e il difensore Ivan Marcano del Porto. Ma il d.s. Monchi dovrà acquistare, complessivamente, almeno una mezza dozzina di calciatori e sta cercando di rinforzare soprattutto l’attacco. Tra gli obiettivi c’è anche Domenico Berardi, che avrebbe già dato il suo ok. Adesso resta da convincere il Sassuolo.

Cambierà l’attacco della Roma. Gli unici sicuri di rimanere sono Edin Dzeko e Patrik Schick. Certa la partenza di uno tra El Shaarawy e Perotti e per questo nel mercato verrà preso almeno un esterno offensivo. Di Francesco già la scorsa estate avrebbe voluto avere Berardi, un pupillo del tecnico abruzzese che ha valorizzato e fatto crescere in modo impressionante il giocatore calabrese. La trattativa non fu conclusa perché il Sassuolo valutava Berardi 50 milioni di euro, ma adesso le cose sono cambiate e il calciatore ne vale più o meno la metà. La Roma forte del sì del giocatore cercherà di chiudere presto la trattativa.

Sogno Kluivert. Il d.s. Monchi vuole prendere soprattutto Justin Kluivert, figlio d’arte destinato a una carriera strepitosa. L’accordo con l’agente del giocatore Mino Raiola è stato già trovato, ma l’Ajax pretende 35 milioni di euro, la Roma non ne vorrebbe spendere più di 25. Insomma c’è ancora da trattare, e la concorrenza è forte. Il club giallorosso segue anche due giocatori sudamericani: Diego Laxalt del Genoa, che piace pure al Torino, e Rodrigo Battaglia dello Sporting Lisbona. Più difficile prendere Bryan Cristante dell’Atalanta. Mentre è da definire il futuro di Alisson, il brasiliano è un obiettivo del Real Madrid. Il suo successore potrebbe essere Meret, nelle ultime stagioni alla Spal ma di proprietà dell’Udinese che lo valuta 20 milioni di euro.