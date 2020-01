La vittoria dell'Atalanta a Torino (7-0 che resta nella storia del calcio italiano) ha portato la squadra di Gasperini al quarto posto. Roma agganciata, questa sera (ore 18) nulla può sbagliare nel derby contro la Lazio che vale una buona fetta di Champions. La lotta per un posto nella Coppa "dorata" passa anche per il derby della Capitale che arriva in un momento particolare delle due squadre: da un lato la formazione di Fonseca, che in settimana ha pagato ancora dazio agli infortuni (Diawara, problema al ginocchio sinistro); dall'altra quella di Simone Inzaghi, reduce dalla sconfitta nei quarti di finale contro il Napoli. Da un lato Edin Dzeko (senza di lui i giallorossi a Torino hanno sofferto l'insipienza di Kalinic in attacco), dall'altro il capocannoniere del campionato Ciro Immobile (23 gol, sfortunatissimo al San Paolo per quel rigore sbagliato scivolando al momento della battuta)

Le ultime notizie sulle formazioni di Roma-Lazio

L'emergenza della Roma è una costante della stagione. Alla luce di quanto accaduto in Coppa Italia, Fonseca dovrebbe scegliere Florenzi alto a sinistra al posto di Kluivert. Perotti è recuperato ma dovrebbe partire dalla panchina. Santon e Kolarov esterni in difesa. Cristante e Veretout agiranno nel cuore della mediana. Nella Lazio c'è Luiz Felipe accanto ad Acerbi e Radu. Correa verso una maglia da titolare al fianco di Immobile in attacco

Le probabili formazioni di Roma-Lazio

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Florenzi; Dzeko. Allenatore: Fonseca. A disposizione: Mirante, Fuzato, Cardinali, Fazio, Juan Jesus, Cetin, Kluivert, Spinazzola, Pastore, Peres, Perotti, Kalinic.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S.Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione: Proto, Guerrieri, Vavro, Patric, Bastos, Parolo, V.Berisha, Jony, A. Anderson, D. Anderson, Adekanye, Caicedo.

Arbitro: Calvarese di Teramo. Peretti e Alassio assistenti di linea. Quarto uomo, Pasqua. Var e Avar: Mazzoleni e Schenone.

Dove vedere Roma-Lazio in diretta tv e in streaming

Roma-Lazio verrà trasmessa in diretta tv e in streaming, in esclusiva per abbonati sui canali di Sky: Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Sarà possibile assistere al match anche on-line, scaricando la app di Sky Go e collegandosi al sito. Oppure sintonizzandosi su Now Tv, il servizio streaming di Sky che permette la visione del singolo evento previo pagamento del ticket.