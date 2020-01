Roma-Lazio si gioca domenica 26 gennaio alle ore 18 allo stadio Olimpico, è il primo dei due big match in calendario per la ventunesima giornata e precede Napoli-Juventus (ore 20.45). Il derby riveste un'importanza particolare non solo per la rivalità sportivo tra le squadre della Capitale ma anche per i riflessi del risultato sulla classifica di giallorossi e biancocelesti. La squadra di Fonseca, che in settimana ha subito l'ennesimo infortunio della stagione (Diawara, problemi al ginocchio sinistro), è quarta (38 punti) e lotta per un posto in zona Champions (l'Atalanta, quinta, è a -3). La formazione di Inzaghi, invece, occupa la terza posizione (45 punti) e insidia l'Inter (seconda a +2) che ospita il Cagliari a San Siro.

Sia la Roma sia la Lazio sono reduci dall'eliminazione incassata nei quarti di finale di Coppa Italia per le sconfitte contro Juventus (3-1 all'Allianz Stadium) e Napoli (1-0 al San Paolo). Come finì il derby all'andata? Il risultato fu di 1-1 con gol segnati da Luis Alberto e Kolarov.

Dove vedere Roma-Lazio in tv

La partita tra Roma e Lazio verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva per gli abbonati a Sky. L'emittente satellitare manderà in onda l'incontro sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

Come vedere in diretta streaming Roma-Lazio

È possibile vedere Roma-Lazio anche in diretta streaming usufruendo dei dispositivi abitudinari mobili e non (pc, smartphone, tablet, notebook, smart tv) dopo aver scaricato la app di Sky Go. C'è ancora un altro modo per assistere al match on-line: ovvero, collegandosi a Now Tv. È il servizio in streaming offerto sempre da Sky che permette anche di acquistare il singolo evento in programmazione previo pagamento dell'apposito ticket previsto.