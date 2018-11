Il momento è davvero buio per la Roma. I giallorossi hanno perso le ultime due partite e hanno una sfilza di giocatori infortunati. L’avvicinamento al match di campionato con l’Inter è davvero complicato, con Di Francesco, che non vede più il carattere dei giorni migliori dei suoi, che dovrà preparare la sfida con l’ex Spalletti senza ben sette giocatori. Al lungo elenco di indisponibili si sono aggiunti pure El Shaarawy e Coric.

Dzeko e Pellegrini out con l’Inter

Che De Rossi, Pastore e Perotti sarebbero rimasti ancora fermi ai box si sapeva, dopo la partita di Champions con il Real Di Francesco ha detto che non giocheranno il posticipo della 14a giornata nemmeno Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini, due dei cardini della squadra giallorossa. Due assenti molto pesanti. L’esperienza e la personalità del bosniaco servono in attacco, e anche il centrocampista è difficilmente sostituibile.

El Shaarawy e Coric ko con il Real

Il ‘Faraone’ ha riportato un infortunio alla caviglia a metà del primo tempo con il Real, El Shaarawy nel tentativo di raggiungere un pallone mette un piede in fallo e si fa male, prova a rimanere in campo, ma poco dopo lascia il posto a Kluivert. Quando il match era di fatto già chiuso Di Francesco dà spazio al giovane croato Ante Coric, che ha subito una lesione al polpaccio. Anche il centrocampista salterà l'Inter. Sono già 18 gli infortuni muscolari per la Roma, il 35esimo complessivo di questa stagione.

Come giocherà la Roma contro l’Inter

Con un numero impressionante di giocatori infortunati la Roma si presenterà in campo domenica sera contro l’Inter. Paradossalmente sarà facile fare la formazione per Di Francesco che ha, ahi lui, pochi dubbi. In porta Olsen, difesa a quattro titolare con Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Centrocampo a tre con Nzonzi, Cristante e Zaniolo. Tridente con Schick, Kluivert e Under.