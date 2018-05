Nuova giornata di campionato e nuove polemiche all'orizzonte. Soprattutto dopo le designazioni arbitrali. infatti, il destino della Juventus ritorna tra le mani – o meglio nel dischetto – del direttore di gara Tagliavento. Perché l'arbitro designato alla sfida che potrà valere il tricolore – e la Champions – sarà diretta proprio da lui. Dopo gli strali piovuti a seguito della contestatissima Inter- Juventus in cui Orsato per molti ha dato il peggio di sè con Tagliavento quarto uomo coinvolto nelle polemiche, adesso ritorna la Juventus.

La giostra dei sospetti. Molti – soprattutto i cultori della teoria del sospetto – vedono in questa ultima designazione la prova provata di una ‘intesa' tra Palazzo e società bianconera: all'Olimpico si è mandato un arbitro da ‘scuderia' contro ogni spiacevole evenienza al grido di prevenire è meglio che curare. Illazioni, sospetti, cattiverie. Ma la designazione, ovviamente lascia spazio ai commenti.

Le polemiche post Inter-Juve. Tagliavento era stato infatti coinvolto nel post Inter-Juventus per due casi che lo riguardavano da vicino: il labiale a bordo campo nei minuti finali della gara e per il siparietto con Allegri in zona interviste. I tifosi avversari, nerazzurri e non solo, avevano attaccato l'arbitro di essere un compiacente dei colori bianconeri. Il molto probabile "quanto recupero diamo?" si era così trasformato in un mefistofelico "Diamo il recupero e vinciamo". E quel botta e risposta tra il piccato e il sarcastico con Allegri, era diventato null'altro che un ennesimo segnale della confidenza tra il tecnico bianconero e gli arbitri.

Clima rovente, anche per l'arbitro. Adesso, Tagliavento ritorna, non come quarto uomo ma come direttore di gara contro la Roma e i tifosi giallorossi, da sempre altri antagonisti storici dei bianconeri hanno già dato spazio ad ogni tipo di preconcetto. Il clima è caldissimo, quasi rovente, perché la posta in gioco è alta e persino l'arbitro non sarà sereno nel gestire il match.

Le altre designazioni. Tra gli altri incontri della penultima di campionato occhi puntati soprattutto su Crotone-Lazio che deciderà sia la zona salvezza sia la zona Champions più di ogni altra gara. Ad arbitrare ci sarà Mazzoleni, mentre per la sfida ‘Uefa' tra Atalanta e Milan il fischietto è stato dato a Guida. Abisso, invece a San Siro per Inter-Sassuolo.

Le altre designazioni della prossima giornata: Benevento-Genoa (sabato ore 18), Chiffi; Bologna-Chievo, Pairetto; Fiorentina-Cagliari, Valeri; Verona-Udinese, Calvarese; Sampdoria-Napoli (domenica ore 20.45), Gavillucci; Torino-Spal, Mariani.