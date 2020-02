"Non siamo stati al livello della Serie A". Parole durissime quelle di Edin Dzeko al termine di Sassuolo-Roma. I giallorossi sono usciti dal Mapei Stadium con le ossa rotte, confermando il trend negativo di questo avvio di 2020. Nemmeno la soddisfazione per il 100° gol con la maglia giallorossa, ha restituito il sorriso al centravanti che ha suonato il campanello d'allarme per il quarto ko in 7 gare tra campionato e coppa.

Roma sconfitta dal Sassuolo, i numeri della crisi giallorossa

La partita del Mapei Stadium ha confermato l'avvio di 2020 difficile dei giallorossi. Prestazione preoccupante della Roma che in casa del Sassuolo dopo 26′ era già sotto di 3 gol, peggio di quanto accaduto contro la Juventus in Coppa Italia. I numeri dei capitolini nel nuovo anno sono assai preoccupanti. 4 sconfitte in 7 partite tra campionato e coppa, con la 7a partita consecutiva con almeno un gol subito (in 7 match la formazione di Fonseca ne ha subiti almeno due). Anche il dato sulla migliore difesa in trasferta, è sfumato alla luce delle 4 reti incassate.

Dzeko e la Roma non all'altezza della Serie A contro il Sassuolo

A metterci la faccia ci ha pensato Edin Dzeko, che si è comportato da capitano in virtù della fascia ereditata da Florenzi. Parole pesanti quelle del centravanti dopo il match in casa dei neroverdi, che ha rappresentato forse il punto più basso della stagione: "Nel primo tempo nessuno di noi è stato al livello della Serie A, ci segnavano ogni volta che passavano la metà campo. E difficile spiegare quanto successo, non so che cosa dire, abbiamo provato a fare pressing ma sembrava uscissero troppo facile. Se pressi bene è difficile che escano, come contro la Lazio. C’era sempre qualcuno in ritardo. Tutto questo non può succedere per una squadra che vuole andare in Champions. Complimenti anche al Sassuolo che ha fatto una grande partita".

Dzeko spiega i motivi della crisi della Roma

Ma cosa succede alla Roma? Come mai in questo avvio di 2020, i risultati dei giallorossi non sono all'altezza della prima parte di stagione? Dzeko prova a spiegare così il momento no: "E difficile capire cosa serva più per fare quel passetto in avanti, forse manca un po’ di qualità, partite così vanno vinte. La squadra è forte ma per arrivare a vincere qualcosa bisogna vincere sempre, non si può vincerne una e perderne un’altra. Ci sono tanti giocatori esperti ma anche tanti giovani che non devono vivere per due-tre partite, bisogna fare sempre di più. Serve tutta la squadra per vincere, bisogna dare di più tutti quanti. Continuiamo sulla nostra strada e speriamo di dimenticare il più presto possibile questa partita. Abbiamo perso 3 punti, in futuro potrebbero pesare e dobbiamo recuperarlo a qualche altra parte. Dobbiamo vincere contro il Bologna, non c’è altra strada. Speriamo che questa partita non ci lasci troppi strascichi, ogni punti che perdi diventa decisivo".