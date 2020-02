Nei prossimi giorni la Roma cambierà proprietà e passerà dalle mani di James Pallotta a quelle di Dan Friedkin, che sborserà oltre 700 milioni di euro e che sta già pensando a come modificare anche l’assetto societario. Intanto però il club giallorosso ha reso noto la semestrale di bilancio. E i numeri sono molto negativi, il rosso è pari a 87 milioni di euro.

Bilancio in rosso senza la Champions League

Il CdA della Roma approvando la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata ha ufficializzato la netta perdita semestrale dell’esercizio sociale 2019-2020. La Roma ha avuto una perdita di 87 milioni di euro, rispetto all’utile di 1,7 milioni di euro del primo semestre dell’esercizio precedente. Questo semestre, come ampiamente previsto, è stato caratterizzato da proventi inferiori rispetto a quelli guadagnati in passato in cui la Roma ha disputato la Champions League. La mancata partecipazione alla competizione ha portato a una flessione di 40,2 milioni di euro.

Il comunicato della Roma