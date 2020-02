Roma-Gent è una delle partite d'andata dei sedicesimi di finale dell'Europa League 2019-2020 in programma giovedì 20 febbraio. La gara dell'Olimpico è fondamentale per i giallorossi che sono reduci da tre sconfitte consecutive in campionato e che hanno perse cinque delle ultime sette in Serie A. La squadra di Fonseca gioca l'andata in casa perché ha chiuso il proprio raggruppamento al secondo posto (dietro all'Istanbul Basaksehir), mentre il Gent ha vinto il proprio girone eliminatorio e disputerà in casa il ritorno. Sulla carta la Roma sembra favorita, ma in virtù di questo disastroso avvio di 2020 nulla può dirsi definito a priori. Fonseca, che ora è in discussione anche per la prossima stagione, dovrebbe effettuare un leggero turnover. La partita di Europa League tra Roma e Gent sarà trasmessa in chiaro su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre) e verrà mandata in onda in diretta anche da Sky, sui canali 201 e 251.

Dove vedere Roma-Gent in tv

Roma-Gent sarà trasmessa in chiaro da Tv8, che detiene i diritti di una gara in chiaro per ogni turno di Europa League. E giovedì alle ore 21 sul canale visibile anche sul digitale terrestre alle 21 si potrà seguire la partita della squadra di Fonseca. Tutte le partite dell'Europa League vanno in onda su Sky, così è pure per Roma-Gent visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Calcio (251), ma anche sui canali del digitale terrestre Sky (473 e 483). La telecronaca sarà di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

Come vedere in diretta streaming la partita tra Roma e Gent

Roma-Gent di Europa League si potrà vedere anche in diretta streaming. La partita sarà visibile tramite l'app di Sky Go sia su pc che su tablet, smartphone e notebook tramite una connessione internet. Roma-Gent potrà essere seguita anche in streaming tramite il servizio di NowTv.