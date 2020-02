La vittoria di misura ottenuta allo stadio Olimpico, non può e non deve far star tranquilla la Roma. Ne è consapevole anche lo stesso Paulo Fonseca che prima della gara di Europa League contro il Gent ha messo l'accento sulle insidie della partita contro la seconda forza del campionato belga: "È una sfida difficilissima, perché loro sono forti, specialmente in casa dove non hanno mai perso e hanno sempre segnato – ha spiegato il tecnico in conferenza stampa – Ci siamo preparati per una partita di questo tipo e vogliamo passare il turno".

Le idee di Paulo Fonseca

"Dobbiamo pensare che si parte dallo 0-0 e giocare con coraggio come nell'ultima partita. Se pensiamo solo a difenderci sbagliamo – ha aggiunto Fonseca – L'obiettivo è segnare e per farlo bisogna giocare nella loro metà campo. In Europa le partite sono più aperte e più difficili e questo tipo di competizioni si giocano in 180 minuti. Dobbiamo capire questo, che non si tratta di una maratona. Per questo le gare sono più aperte. E a me piace quando il calcio è più aperto. Vincere la coppa? A me non piace fare progetti per il futuro, credo sia più importante pensare alla prossima partita".

Il paragone con l'Atalanta

Dalla ‘pancia' della Ghelamco Arena di Gand, il mister giallorosso ha poi parlato di intensità di gioco e del confronto con la squadra di Gasperini: "I giocatori dell'Atalanta sono insieme da anni e giocano diversamente da noi. Interpretiamo diversamente il modo di giocare la partita. Sono una squadra fortissima e mi piace come gioca, ma io ho un'altro modo di vedere il gioco. Se possiamo essere più veloci in attacco? Indubbiamente, possiamo fare ancora molto. Questa squadra è all'inizio di un progetto e possiamo migliorare".