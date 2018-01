Mentre le feste per i comuni mortali sono già finite, per tutti i protagonisti della Serie A sono invece appena cominciate. Complice la decisione di giocare anche sotto le festività, tutti i calciatori del nostro campionato hanno infatti dovuto aspettare qualche giorno prima di imbarcarsi e volare in posti decisamente più caldi. La meta scelta, ad esempio, da Federico Fazio sono state le Maldive. Il difensore della Roma ha infatti svelato ai tifosi la sua splendida location, grazie all'immancabile foto pubblicata su Instagram.

Uno scatto che però ha fatto infuriare il popolo romanista: ancora deluso dalla brutta prestazione della squadra, in occasione della partita persa all'Olimpico contro l'Atalanta. Di fronte all'immagine del giocatore che fa yoga davanti ad una spiaggia paradisiaca, il web è dunque insorto ricoprendo l'argentino di insulti e frasi più o meno spiritose.

La reazione dei tifosi.

Il giocatore di Eusebio Di Francesco ha così dovuto sottoporsi al fuoco incrociato delle critiche social: "Si vede proprio che siete affranti dalle ultime prestazioni", "Con l’Atalanta avete perso per paura di perdere l’aereo", "Se facevi la stessa mossa sabato, a quest'ora avevamo 3 punti in più", "In effetti dopo un partitone cosi ci vuole riposo". Sarcasmo tipico della tifoseria romana, che ha raggiunto il punto più alto con la domanda beffarda: "C'è anche Cornelius?".

Il rientro dalle ferie, per i giocatori giallorossi, coinciderà tra l'altro con il duro impegno di San Siro contro l'Inter. Reduce da due sconfitte e un pareggio, nelle ultime tre, la Roma non potrà permettersi di perdere altro terreno nei confronti di chi le sta davanti. Il clima intorno a Trigoria non è dei migliori e la tifoseria ha già cominciato a rumoreggiare, dopo gli ultimi deludenti risultati. Ecco perché ai giocatori non viene perdonato nulla. Men che meno, una seduta di yoga davanti alle acque cristalline delle Maldive.