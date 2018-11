"La Sampdoria ha ritmo, noi dovremo essere pronti fisicamente e mentalmente". E' così che Eusebio Di Francesco presenta la gara che attende la Roma domenica pomeriggio alle 15. Sono due anni che in casa i giallorossi non vanno in campo nel pomeriggio a quell'ora. L'ultima volta accadde nel settembre 2016 e sempre contro la Sampdoria: finì 3-2, con rigore segnati da Totti nel finale. Il ‘capitano' non c'è più e chissà che le coincidenze della sorte non siano benevole anche questa volta.

Reduce dal successo con il Cska Mosca che ha permesso ai giallorossi di ipotecare la qualificazione agli ottavi di Champions, nella Roma che affronterà i liguri non ci sarà Pastore ("non sarà convocato, ha avuto un nuovo piccolo fastidio e io da lui voglio continuità") mentre Kluivert sì ("è cresciuto ma ancora non basta") e avrà una chance Schick, come ammesso dallo stesso allenatore: "Sto valutando se farli giocare insieme (accanto a Dzeko, ndr). Sicuramente Schick giocherà dall'inizio".

Le probabili formazioni di Roma-Sampdoria

Qui Roma. Il modulo resterà il 4-2-3-1 ma qualche cambio rispetto alla squadra vista all'opera con il Cska ci sarà. Juan Jesus in difesa al fianco di Manolas e Florenzi sulla fascia destra al posto di Santon. Nzonzi e Cristante dovrebbe agire in mediana, nel caso toccasse a Zaniolo come trequartista, Pellegrini verrebbe schierato accanto al francese. Under e Kluivert dovrebbero affiancare Schick.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Schick. All.: Di Francesco.

Qui Sampdoria. La sconfitta di Marassi contro il Toro ha lasciato il segno in casa Samp che ha bisogno di un ottimo risultato per cancellare quel ko pesante. Tra i pali ci sarà Audero. Difesa a quattro con Tonelli e Anderson centrali, Murru e Bereszyński sugli esterni. Linea di centrocampo con Linetty, Ekdal e Praet. Saponara è favorito su Ramirez e Caprari. Tandem offensivo formato da Defrel e Quagliarella.