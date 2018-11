Sabato caldissimo per la Serie A che ritorna dopo la pausa delle nazionali e lo fa nel migliore dei modi con tre big in campo: Juventus, Roma e Inter. Tre appuntamenti che rilanciano la sfida in campionato dove i giallorossi stanno provando a recuperare dal ritardo cumulato a causa di qualche passo falso di troppo. Di Francesco sta tenendo in piedi un ambiente ancora troppo fragile per riuscire ad esprimersi con continuità sia in Italia che in Europa.

Per provarci, il tecnico si gioca anche la carta del turn-over e in avanti prova a puntare pesantemente su Patrick Schick che è reduce da una gara con la propria nazionale dove è tornato al gol. E avrà il ruolo da titolare nella partita di Udine in programma sabato alle 15.

Turn over e riposo per Dzeko

Sull'ex Sampdoria la Roma ha puntato forte ma fino a questo momento non è mai riuscita a raccogliere i frutti dell'investimento fatto. Complici problemi fisici, poi l'ambientamento, infine qualche conflitto in campo con la presenza di Dzeko, fino ad oggi titolare dell'attacco romanista. Ma nelle ultime settimane, Schick sembra aver convinto Di Francesco tanto da meritarsi una maglia dal primo minuto contro l'Udinese.

Fiducia e maglia a Schick

I motivi sono stati spiegati dallo stesso tecnico in conferenza stampa dove ha sottolineato come la crescita del giocatore sia evidente sotto gli occhi di tutti. Anche i gol e le prestazioni con la Repubblica Ceca gli hanno dato fiducia, e il lavoro collettivo dello staff sta finalmente producendo gli effetti desiderati: "Merito anche del suo atteggiamento perché un allenatore può poco se dall'altra parte non trova il giusto atteggiamento. Ma contro l'Udinese non c'è pretattica: sarà lui il titolare"

Tutti gli infortunati della Roma

Una gara fondamentale per dare un senso alla stagione prima della sosta di Natale e riuscire a far bene al di là degli infortuni. Kolarov potrebbe rientrare così come Santon che è a disposizione. Su De Rossi e Perotti bisognerà invece avere ancora un po' di pazienza: "Cercheremo di portare dentro Perotti dopo la partita di Champions e De Rossi prima o dopo Cagliari"