La Roma è alle prese con il momento più difficile della sua stagione e Eusebio Di Francesco lo sa. I giallorossi hanno subito due brutte battute d'arresto contro Shakhtar Donetsk e Milan e alla vigilia della delicata sfida contro il Napoli il tecnico della squadra capitolina ha parlato della situazione che stanno vivendo i suoi ragazzi e di come lavorare per uscire da questo brutto momento. In settimana si era parlato di una possibile rottura tra il tecnico e i calciatori ma Di Francesco ha risposto prontamente: "I giocatori faranno sempre quello che dico io, se non vedessi risposte saluterei e me ne andrei".

L'ex tecnico del Sassuolo si è soffermato sui singoli e ha rivelato di avere ancora tanti dubbi per domani viste le condizioni precarie di alcuni interpreti, soprattutto a centrocampo

Pellegrini sta bene, Nainggolan ha ancora postumi dell’operazione al dente e farò le mie valutazioni domani. El Shaarawy e Defrel sono pronti, si sono allenati molto bene in questa settimana, Greg ha avuto qualche problemino in più, ma ancora non ho deciso niente.

Di Francesco: Basta cali di tensione.

L'allenatore della squadra giallorossa ha parlato dei problemi che hanno avuto i suoi ragazzi nel mantenere la concentrazione durante gli ultimi 180′ ed è convinto che la Roma può fare risultato a Napoli

Non possiamo permetterci cali, il Napoli è in grande condizione sia psicologica che fisica ed è guidato da uno dei migliori allenatori in circolazione. Lo scorso anno con il Sassuolo abbiamo ottenuto due pareggi, ma solo con il giusto atteggiamento ce l’abbiamo fatta. Nonostante la classifica possiamo fare bene a Napoli, abbiamo bisogno di fare risultati perché più andiamo avanti meno c’è la possibilità di recuperare per andarci a prendere posto in Champions. Dobbiamo però crescere mentalmente e non perdere il filo conduttore alle prime difficoltà.

Di Francesco e Balotelli: Lo volevo al Sassuolo.

Infine Eusebio Di Francesco ha parlato anche di Mario Balotelli visto che Raiola ha confessato di aver parlato con la Roma dell'attaccante italiano oggi in forza al Nizza. Il tecnico giallorosso ha aperto all'arrivo dell'ex punta di Inter e Milan e ha rivelato che avrebbe voluto portarlo al Sassuolo qualche anno fa