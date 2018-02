Per la Roma la sfida al Benevento davanti al proprio pubblico appare sulla carta come il match perfetto da cui provare a ripartire con un nuovo slancio. Sfumato l'obiettivo di rimanere accodati alla Juventus e soprattutto al Napoli capolista, i giallorossi provano a rimboccarsi le maniche per non perdere il treno Champions. La sfida è contro la Lazio in un derby a distanza e contro l'Inter dell'ex Luciano Spalletti.

Sfida Champions a Lazio e Inter.

Le motivazioni, dunque, non mancano, guardandosi anche alle spalle dove la Sampdoria e il Milan potrebbero tentare dei recuperi per inserirsi nel finale di stagione nella Zona dell'Europa che conta. Intanto, finalmente, per il tecnico De Rossi ci sono delle notizie positive che arrivano dall'infermeria: Capitan Futuro torna a disposizione proprio quando Nainggolan sconta la squalifica, evitando ulteriori problemi in mediana.

De Rossi c'è, in panchina.

Non solo Daniele De Rossi. C'è anche Patrick Schick che rallegra le notti di Di Francesco, uno dei tecnici emergenti più interessanti e che per la prima volta si sta cimentando su una panchina in una delle piazze più esigenti d'Italia. Così, l'allenatore dei gialorossi ha recuperato De Rossi, il capitano di lungo corso dopo l'addio di Totti. Partirà solamente dalla panchina in vista del posticipo in programma domani sera all'Olimpico contro il Benevento, ma è già un segnale più che positivo.

Anche Schick a disposizione.

Il centrocampista Di Ostia oggi si e' allenato con il resto del gruppo, cosi' come l'ex doriano Schick, che e' rientrato quindi nella lista dei convocati per la sfida di domani, permettendo in attacco una valida alternativa a Edin Dzeko che ancora si deve ritrovare dopo le tantissime voci di addio nel mercato di gennaio.

Le scelte di Di Francesco.

Il tecnico della Roma ha spiegato che il centrocampista azzurro non partirà titolare e quindi al suo posto giocherà comunque il giovane Gerson in coppia con l'olandese Strootman. Nei tre davanti che si muoveranno alle spalle di Dzeko scatta il ballottaggio tra Perotti e Defrel con l'argentino che sembra partire in vantaggio nei pensieri del tecnico. Fiducia e conferma per Under, novello goleador, mentre dall'altra parte del campo dovrebbe giocare El Shaarawy.

Le probabili formazioni.

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, Gerson; Under, Perotti, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Di Francesco

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Letizia, Djimsiti, Costa, Venuti; Djuricic, Sandro, Memushai; Guilherme, Coda, D'Alessandro. Allenatore: De Zerbi

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo