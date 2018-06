La voglia di continuare a sorprendere e divertire il proprio pubblico così come già fatto nell’ultima stagione. La Roma di Monchi, Pallotta e Di Francesco sembra non avere freni e neanche il Mondiale sta fermando infatti la voglia e la determinazione della società giallorossa di regalare al proprio pubblico ancora altri acquisti importanti per rinforzare una rosa già di per sé comunque molto competitiva. Fare meglio dello scorso anno in campionato è l’obiettivo, migliore il piazzamento in Champions è più difficile, ma si è comunque sulla strada giusta. Dopo aver piazzato i colpi Coric, Marcano, Cristante e Kluivert, un po’ tutti si aspettano ora la cessione di qualche big.

Pallotta, scherzando (ma neanche tanto), qualche giorno fa, aveva detto che avrebbe venduto Nainggolan e Alisson. Ciò che c’è di vero è che la trattativa per la cessione di questi due calciatori è effettivamente ben avviata ma ancora manca qualcosa per la chiusura. Arriverà dunque qualche altro calciatore per sostituirli e i nomi sono già tanti sul taccuino del ds spagnolo Monchi. Vediamo dunque nel dettaglio tutte le trattative di mercato in casa Roma.

L’ultimo arrivo di Kluivert ha dato entusiasmo alla piazza

E’ inevitabile, l’arrivo a Roma di Justin Kluivert ha ridato entusiasmo ad una piazza che in questa stagione ha vissuto tanti momenti esaltanti, soprattutto in Champions. L’approdo alle semifinali e la sconfitta (non così meritata) nel doppio incontro con il Liverpool, ha lasciato l’amaro in bocca ad una società che oggi, proprio dal modello ‘Reds’ vuole ripartire. Calciatori giovani ed emergenti, magari di nazionalità italiana, da affiancare a qualche elemento di esperienza per reparto. Emblematico dunque l’approdo di Kluivert in giallorosso dato che l’olandese è uno dei giovani di maggior talento del calcio europeo in questo momento.

Scippato al Barcellona che con poca convinzione però aveva sondato il terreno, il ‘figlio d’arte’ ora è una pedina fondamentale per Di Francesco da schierare in qualunque zona d’attacco. Con Cristante poi a centrocampo e Pellegrini, sarà un reparto tutto Under 21 con giovani di assoluto talento pronti a far gridare ancora il popolo dell’Olimpico. Marcano in difesa invece, rappresenta la pedina di valore che mancava per variare il modulo da 4-3-3 a 3-5-2. Coric sembra al momento destinato a partire non da titolare.

Potrebbe arrivare un altro elemento dall’Ajax

Per i più attenti, o meglio, soprattutto per gli appassionati di calcio, il Mondiale rappresenta anche un evento che desta molta curiosità per quanto concerne le Nazionali giudicate ‘minori’. E allora proprio a loro non sarà sfuggito in Marocco-Iran, quel ragazzo veloce e rapido che porta il nome di Hakim Ziyech. Classe 1993, 25 anni, di proprietà dell’Ajax, sarebbe infatti vicinissimo ormai a vestire la maglia della Roma il prossimo anno.

in foto: Carriera e ultimo rendimento stagionale di Ziyech (Transfermarkt)

Per lui che gioca sia come centrale di centrocampo che come trequartista o al sinistra, la forte responsabilità di sostituire, nel ruolo e numericamente, la probabile partenza di Radja Nainggolan in direzione Inter. Il suo valore di mercato è di 25 milioni di euro ma la sensazione è che la trattativa con gli olandesi, con cui la Roma è in ottimi rapporti, si possa chiudere a quota 15/20 milioni di euro.

Pur essendo un trequartista, o comunque un 10, Di Francesco medita di inserirlo nei tre di centrocampo, nel ruolo di mezz’ala creativa. Era il gioco che faceva Pjanic qualche anno fa. Ed è la posizione che più spesso ricopre nell’Ajax.

Capitolo Alisson, siamo ad un accordo. Ma chi lo sostituirà?

Il grosso è fatto, soprattutto in entrata. Ma la Roma, anche e soprattutto per ragioni di bilancio societario, sembra essere adesso costretta a cedere qualche pezzo pregiato della propria rosa a disposizione per rientrare in qualche spesa di troppo. Da giorni ormai si parla del possibile passaggio di Alisson al Real Madrid, la squadra più interessata al calciatore che andrebbe a prendere il posto di Keylor Navas, il portiere del Costa Rica che piaceva tanto a Zidane. Con Lopetegui in panchina ora, è stato fatto l’affondo decisivo per il brasiliano con cui l’accordo sembra essere già stato definito sulla base di 6 milioni di euro all’anno per 6 stagioni.

Manca quello con la Roma. I giallorossi da tempo ormai attendono un’offerta che oscilli tra i 60 e i 70 milioni di euro. La disponibilità di lasciarlo partire dopo una sola stagione subito da protagonista, ha fatto rassegnare i tifosi che ora attendono solo il suo saluto e l’arrivo di un altro profilo tra i pali che Monchi deve sbrigarsi a scegliere per darlo a Di Francesco già in ritiro.

Areola o Meret per la porta. Nainggolan è già dell’Inter?

E allora dove si sta orientando Monchi? Le idee, fino a qualche settimana fa, erano tante ma la società si era concentrata molto su Leno del Bayer Leverkusen che invece ora sembra essere vicinissimo alla Premier League. Meglio dunque evitare delle aste inutili e dispendiose e scommettere su qualche portiere di discreta esperienza ma voglioso di volersi consacrare nel grande calcio. La Serie A dunque potrebbe essere un trampolino di lancio importante per il portiere del Psg e della Nazionale francese Areola.

in foto: Il profilo di Areola (Transfermarkt)

Secondo della selezione di Deschamps alle spalle di Lloris, l’estremo difensore, classe 1993, ha un valore di mercato pari a 15 milioni di euro e la Roma ha già pronti 25 milioni per convincere i parigini a cederlo. Il piano B invece si chiama Alex Meret. L’estremo difensore di proprietà dell’Udinese, ma che quest’anno ha giocato con la maglia della Spal. Pozzo valuta il portiere 20 milioni, la Roma è vigile.

Più lontana invece la pista che porta a Robin Olsen, ventotto anni, Nazionale svedese, anche lui impegnato al Mondiale. Per quanto riguarda le cessioni invece, sembra ormai certo l’approdo del ‘Ninja’ all’Inter per un cifra non superiore ai 29/30 milioni di euro. Ecco il perchè dell’accelerazione per Ziyech.

Il 4-3-3 ad oggi di ‘DiFra’ con Radja e Alisson in campo

E allora con gli arrivi ormai certi e le cessioni però ancora non definite, ecco come potrebbe essere ad oggi il 4-3-3 di Di Francesco considerando ancora tra i titolari Radja Nainggolan e il portiere Alisson. Con Marcano inizialmente in panchina, più probabile infatti che possa essere utilizzato in un 3-5-2 con Fazio e Manolas, la linea di difesa non dovrebbe cambiare ma non è da sottovalutare il rilancio di Karsdorp tra i titolari dopo l’annata da infortunato dello scorso campionato. Florenzi sembra essere comunque ancora un passo avanti nel ruolo di terzino destro.

in foto: L’attuale 11 di partenza della Rona 2018/2019 (Buildlineup)

Pellegrini potrebbe spuntarla a centrocampo giocandosela con Strootman e Cristante primissima alternativa a Nainggolan in attesa di capire come verrà eventualmente utilizzato Ziyech se dovesse vestire giallorosso. Attacco tutto giovane con Dzeko unica punta, Under, Perotti, El Shaarawy e Kluivert per 2 maglie con l’argentino e l’ex Milan che partono al momento in vantaggio nell’11 titolare.