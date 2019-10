Poker della Roma a Udine e aggancio al quarto posto in classifica. I giallorossi hanno battuto i friulani a domicilio grazie alle reti di Zaniolo, Smalling, Kluivert e Kolarov e hanno dimostrato grande personalità in seguito all'espulsione di Fazio arrivata dopo la metà del primo tempo. I ragazzi di Paulo Fonseca hanno messo in campo tutte le loro qualità e hanno creato problemi all'Udinese fin da subito: nella ripresa, nonostante l'inferiorità numerica, si è vista una squadra con idee chiare e ben messa in campo che ha arrotondato il risultato e fatto esultare i tanti tifosi giunti alla Dacia Arena dalla Capitale.

Le formazioni di Tudor e Fonseca

Tudor ha schierato l'Udinese con il 3-5-2: Musso tra i pali; Becao, Ekong e Samir in difesa; Ter Avest, Mandragora, Jajalo, De Paul e Sema in mediana con Okaka e Lasagna in attacco. Fonseca ha scelto 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta; Santon, Smalling, Fazio e Kolarov sulla linea difensiva; Mancini e Veretout in mediana con Zaniolo, Pastore e Kluivert alle spalle di Dzeko.

Zaniolo, prima gioia in trasferta. Roma in 10: espulso Fazio

Nicolò Zaniolo al 12′ ha portato in vantaggio la Roma realizzando terzo goal consecutivo per il dopo quelli al ‘Gladbach e al Milan: l numero 22 ha osservato fino all'ultimo il portiere udinese e poi lo ha battuto con un rasoterra sotto le gambe. Prima rete in trasferta in Serie A per il giovane trequartista giallorosso. Proteste bianconere nell'azione precedente al goal per un presunto fallo su Sema di Santon ma l'arbitro Irrati ha lasciato giocare.

La Roma ha sprecato un paio di occasioni per raddoppiare con lo stesso Zaniolo e Pastore, egoista l'argentino in questo caso, ma al 32' i giallorossi restano in 10: Federico Fazio viene espulso per fallo da ultimo uomo per un contatto con Okaka ma l'intervento del centrale argentino non sembra essere così netto come ritiene Irrati. Il fischietto di Firenze non va a rivedere l'episodio e On-Field Review non presa minimamente in considerazione.

Smalling-Kluivert-Kolarov: è poker Roma

Ad inizio ripresa è arrivato l'uno-due terrificante della squadra giallorossa che ha steso l'Udinese: al 51′ Chris Smalling ha insaccato da pochi passi dopo un calcio d'angolo dalla destra dopo un rimpallo a centro area e al 54′ è stato Justin Kluivert a concretizzare un contropiede perfetto saltando il suo diretto marcatore e infilando la palla alle spalle di Musso sul primo palo. L'assist di Javier Pastore per il giovane olandese è solo il coronamento di un'altra grande prestazione per il trequartista argentino, che quest'anno sembra essere tornato quasi sui suoi livelli: molto buono l'inserimento del Flaco nelle idee e nei meccanismi di Fonseca.

Al 65′ Aleksandar Kolarov ha realizzato il definitivo poker giallorosso su calcio di rigore: Irrati ha concesso il penalty per fallo di mano di Becao e il terzino ex Manchester City ha realizzato il quarto goal in 10 giornate di campionato.

Nonostante le tante defezioni la Roma ha inanellato il quinto risultato utile consecutivo e ora la squadra di Fonseca è al quarto posto con un punto in più su Lazio, Napoli e Cagliari e sabato all'Olimpico arrivano proprio gli azzurri di Carlo Ancelotti. I friulani non sono stati mai in partita, non hanno sfruttato il vantaggio numerico in campo e non hanno mai dato accenno di reazione all'inerzia che il match aveva preso. Dopo le 7 reti subite con l'Atalanta domenica altre 4 stasera in casa con la Roma: un momento davvero nero per i bianconeri.