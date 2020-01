in foto: Foto https://twitter.com/OfficialASRoma

Nelle ultime notizie di calciomercato sulla Roma, c'è l'ufficialità del colpo Roger Ibanez. Il club capitolino ha formalizzato sui suoi canali, l'ingaggio del difensore e la conclusione dell'operazione con l'Atalanta. Dopo le visite mediche il calciatore brasiliano ha apposto la sua firma sul primo contratto con i giallorossi. Indosserà la casacca numero 41

Roger Ibanez è della Roma, l'ufficialità nelle ultime notizie di mercato

La Roma ha ufficializzato l'ingaggio di Roger Ibanez. Il duttile difensore, capace all'occorrenza di giocare anche nelle vesti di terzino sinistro e mediano si è legato ai capitolini che hanno chiuso l'operazione con la Dea. Questo il comunicato con i dettagli del trasferimento del classe 1998: "Il difensore brasiliano arriva a titolo temporaneo e gratuito, fino al 30 giugno 2021, dall’Atalanta BC. L’accordo prevede l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 8 milioni di euro condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 2 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi e il pagamento del 10% del prezzo di cessione eventualmente conseguito in caso di futuro trasferimento del calciatore definito prima del 30 giugno 2024″.

La clausola nel contratto di Ibanez con la Roma che riguarda l'Atalanta

Nel contratto è prevista anche un'ulteriore clausola in caso di mancata cessione da parte della Roma entro il 30 giugno 2024. Se dovesse concretizzarsi questa situazione "è previsto il riconoscimento di un ulteriore corrispettivo pari a 1 milione di euro e di un importo pari al 10% dell’eventuale prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto già maturato a titolo di corrispettivo fisso e variabile".

Ibanez alla Roma con la maglia numero 41

Ibanez che vestirà la maglia numero 41 della Roma ha pronunciato le prime parole da nuovo calciatore giallorosso: "Sono davvero felice di essere qui. La Roma ha tutto quello che voglio, il nome e una grande squadra. Sono certo che mi troverò bene". Grande entusiasmo da parte del CEO Guido Fienga: "Crediamo molto nelle potenzialità di Roger. Siamo sicuri che già da quest'anno potrà aiutare la squadra, ma soprattutto che i prossimi mesi saranno utili al ragazzo per imparare molto del nostro progetto calcistico. Ibanez può diventare un giocatore importante per la nostra difesa".