Il campionato mondiale di calcio balneare. Così può essere definito l'appuntamento iridato per gli Azzurri che, eliminati dai playoff nel doppio confronto con la Svezia, null'altro possono fare che godersi le vacanze al mare e stare davanti alla tv per assistere ai match di cartello. Immenso Cristiano Ronaldo, Lionel Messi quasi fa tenerezza se messo a confronto della freddezza del portoghese: è questa l'Italia del pallone e questo passa il convento – per adesso – a cominciare dai suoi diretti protagonisti.

Da poche settimane al timone della Nazionale. Roberto Mancini, ct che s'è caricato sulle spalle il compito di risollevare la Nazionale, attende settembre e il primo, vero banco di prova della Nations League per continuare l'opera di ricostruzione. Nel frattempo fa parlare di sé per vicende extra-calcistiche. Niente che c'entri con il gossip, piuttosto un'azione da buon samaritano.

Il soccorso a un'anziana. L'allenatore è a Senigallia per trascorrere qualche giorno di vacanza sulla Riviera Adriatica e ieri ha prestato soccorso a una 94enne che era stata investita tra via Capanna e via Rosmini. Mancini si trovava casualmente in quella zona assieme ad alcuni amici, tra i quali un medico, quando l'anziana è stata urtata da un'autovettura mentre attraversava la strada in bicicletta. Toccata, la donna è caduta e ha riportato alcune fratture: accortosi della situazione, il ct ha subito prestato soccorso e atteso che arrivasse il 118 così che la signora venisse trasportata nel locale ospedale.

Il ringraziamento social. Qualche ora più tardi il figlio dell'anziana ha voluto ringraziare pubblicamente Roberto Mancini per l'assistenza prestata assieme ad altri passanti e lo ha fatto pubblicando un post sui social network. "Per fortuna – ha ammesso in maniera scherzosa il figlio della donna – che l'Italia non partecipa ai Mondiali altrimenti non sarebbe stato lì. Quindi un ringraziamento anche a chi si è fermato per dare aiuto".