Robert Moreno è stato uno degli uomini più chiacchierati del 2019 in Spagna dopo la rottura con la Federazione Spagnola e del rapporto con Luis Enrique, di cui era stato assistente con la Roma, il Celta Vigo, il Barcellona e la nazionale spagnola. Il giovane tecnico asturiano ha guidato la nazionale iberica a Euro 2020 dopo i problemi familiari dell'ex allenatore del Barça ma dopo che la RFEF ha richiamato Luis Enrique il classe 1977 è stato chiamato dal Monaco.

Moreno è stato intervistato dal quotidiano francese L’Equipe e ha raccontato com'è nata la sua passione per la figura dell'allenatore di calcio e di come ha sviluppato le sue qualità di analista nel tempo:

Robert Moreno ha raccontato il suo percorso lavorativo prima della chiamata di Luis Enrique, che non era esattamente inerente a quel tipo di lavoro:

Abbiamo bisogno di un match analyst, Luis Enrique vuole parlare con te. Devi smettere di lavorare in banca. Eh sì, lavoravo in banca. Il mio primo lavoro è stato come guardia di sicurezza in una stazione di servizio. Poi ho lavorato in diversi negozi di abbigliamento, dopo ancora in due imprese di informatica nei reparti commerciali e di logistica. Ho studiato legge tre anni, ma non mi piaceva, quindi ho cambiato e mi sono laureato in commerci internazionali. E poi alla fine sono finito alla Caixa, la cassa di risparmio di Barcellona. In quel momento mi sembrava impossibile diventare un allenatore professionista.