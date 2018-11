Robbie Keane a 38 anni lascia il calcio. L’ex attaccante di Tottenham e Inter, che ha segnato gol a raffica e che ha vinto tantissimo negli Stati Uniti, ha annunciato il suo ritiro e contestualmente ha parlato anche del suo futuro. Perché Keane sarà il vice di Mick McCarthy, che dopo oltre quindici anni è tornato sulla panchina della nazionale irlandese:

Oggi, dopo 23 anni meravigliosi, sto ufficialmente annunciando il mio ritiro da calciatore professionista. Da Crumlin United in giro per il mondo a posti come Milano, Londra e Los Angeles, non avrei mai immaginato il percorso che avrebbe preso la mia vita calcistica. La mia carriera ha superato tutte le speranze che avevo come ragazzo matto cresciuto a Dublino.

Inter e Tottenham nella carriera di Robbie Keane

Inizia giovanissimo a giocare da professionista con il Wolverhampton con cui segna parecchio, poi si ripete con il Coventry. Lippi lo vuole e arriva in Italia, ma la sua esperienza all’Inter è fugace, appena 6 partite. Dopo pochi mesi ritorna in Premier League. Due ottime annate con il Leeds, che arriva fino alla semifinale di Champions. Gli anni migliori li vive con il Tottenham, 80 gol in Premier in 197 partite, e un trofeo, tra il 2002 e il 2008. Un’annata con il Liverpool, poi torna al Tottenham, dopo una breve esperienza al Celtic e una al West Ham passa ai Los Angeles Galaxy. Un paio di presenze, e naturalmente qualche gol, con l’Aston Villa. Torna ai Galaxy, segna a raffica e vince tre campionati. Dopo un’annata in India decide di ritirarsi.

Robbie Keane vice di McCarthy con l’Irlanda

L’uomo della capriola, così festeggiava i suoi gol, ora torna in nazionale. Con l’Irlanda ha avuto sempre un rapporto splendido, 68 gol in 146 partite. Keane è recordman di gol e di presenze, ha disputato anche i Mondiali del 2002, realizzò 3 gol. Adesso l’ex bomber metterà la sua esperienza al servizio della nazionale che vuole ritornare su alti livelli, il c.t. sarà Mick McCarthy, già in sella dal 1996 al 2002.