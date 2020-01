Tanti gol e nessuna vittoria nelle tre partite della domenica pomeriggio della 20a giornata di Serie A. Il Cagliari interrompe la serie negativa con un 2-2 a Brescia, doppiette di Joao Pedro e Torregrossa, e rosso a Balotelli. Un gol a testa in Bologna-Verona, marcatori Bani (poi espulso) e Borini. L’Inter invece non riesce a vincere in casa del Lecce e ora la Juve può scappare.

Bologna-Verona 1-1

Una partita dura quella del Dall’Ara che il Bologna ha sbloccato al 20’ con Bani, il centrale, che si è riscoperto goleador in questa stagione, ben appostato sotto porta con una zampata tramuta in gol un pallone sporco proveniente da un corner battuto da Orsolini. Il Bologna nel primo tempo è padrone del campo, ha un paio di volte la chance di raddoppiare, ma non ci riesce. Il Verona perde Kumbulla, difensore classe 2000 che lascia i compagni al 25’. Al suo posto entra Dawidowicz che a inizio ripresa viene espulso, ma l’arbitro avvertito da chi è al VAR cambia idea, il fallo del polacco non è da rosso. Ma un cartellino rosso viene estratto in modo reale. Perché Bani commette un brutto fallo su Zaccagni e viene ammonito di nuovo. Il Bologna gioca gli ultimi venticinque minuti in 10 uomini, si arrocca in difesa e protegge l’1-0 fino all’80’ quando Borini batte Skorupski e festeggia l’esordio con il gol del pari.

in foto: Bologna–Verona finisce in parità.

Brescia-Cagliari 2-2

Balotelli a sorpresa va in panchina, in avanti ci sono Donnarumma e Torregrossa, la coppia d’attacco della passata stagione. Nel Cagliari il tridente è il solito. Joao Pedro e Torregrossa sono i goleador. Il brasiliano con uno splendido colpo di testa chiude una bella azione al 20’. Sette minuti dopo Tonali trova l’attaccante siciliano che insacca. Nella ripresa Torregrossa realizza uno dei gol più belli del campionato con un bolide da oltre venticinque metri, niente da fare per Olsen. Joao Pedro su rigore realizza il 13° gol del suo campionato. Nel finale di partita in campo c’è solo il Cagliari che sfrutta il rosso a Balotelli, che mandato a quel paese l’arbitro, per assediare il Brescia, ma resta il 2-2. Il Cagliari chiude la serie negativa, il Brescia muove la classifica.

in foto: Gol capolavoro di Torregrossa contro il Cagliari.

Lecce-Inter 1-1

Si chiude in parità la sfida del Via del Mare tra il Lecce e l’Inter. Prestazione gagliarda della squadra di Liverani che riesce a rimontare e ottiene un punto più che meritato. Nel primo tempo i padroni di casa hanno le occasioni migliori, ma gli avanti giallorossi sono imprecisi. L’Inter non spinge come dovrebbe nella ripresa, le due punte, Lukaku e Lautaro, non vivono la propria giornata migliore, e così tocca a Bastoni segnare. Il pari del Lecce è immediato, con Mancosu. Finisce 1-1, passo falso per i nerazzurri che ora possono finire a -4 dalla Juve.