Il Cagliari ha brindato ad una domenica vincente ma al cardiopalma perché a Benvento è andato in scena un successo di rimonta con i padroni di casa che prima hanno impensierito i sardi, andando in vantaggio. Poi, la rimonta e la conferma di essere una squadra che si merita una salvezza più che tranquilla per un campionato gestito con intelligenza ed esperienza.

Poco conta che i tre punti siano arrivati nei minuti di recupero dopo il 90′ quando in 360′ secondi prima Pavoletti e poi Barella hanno piegato la resistenza delle streghe che già gustavano una vittoria che rilanciata nella mischia finale per non tornare subito in B. E poco importa che il successo del Cagliari sia arrivato solo quando Han è uscito dopo essere stato schierato da titolare dal primo minuto.

Han, il volto nuovo di Cagliari

Tre gare da titolare

Perché per il bomber nordcoreano è stata una conferma a tutti gli effetti da parte del club sardo che gli ha confermato la fiducia, al di là delle attuali voci di mercato e oltre a ciò che accadrà la prossima estate quando il giocatore potrebbe comunque essere oggetto quasi certo di compravendita. Al momento la realtà è una : tre partite da titolare da quando è tornato dal prestito a Perugia.

Il rinnovo: fino al 2023

Una conferma che il Cagliari ha voluto sancire con l'ufficialità del comunicato, blindando l'attaccante nordcoreano Kwang-Song Han. La giovane punta, diciannove anni, ha così siglato un accordo che lo lega al club fino al 30 giugno 2023, in una sorta di patto di ferro tra il giocatore e il club sardo.

I record di Han in A

Han è anche il primo giocatore nordcoreano a debuttare e a riuscire a segnare nel nostro massimo campionato, Han conquistando la fiducia del mister che lo ha messo in campo a Verona con il Chievo e poi dal primo minuto contro il Napoli. Per poi confermarlo nelle gare con Lazio e Benevento.

La Juve può attendere

Han in questa stagione in Sardegna è ancora a caccia della prima rete anche se con la Lazio ha contribuito in maniera decisiva al gol del provvisorio vantaggio di Pavoletti. Per Han si era parlato a gennaio di un forte interessamento della Juventus ma con il rinnovo in tasca si può serenamente pensare che si possa parlarne fra un paio di stagioni almeno.