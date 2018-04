Non solo tifosi, dirigenti, giocatori e allenatori. Adesso scattano le polemiche anche con i giornalisti. Real Madrid-Juventus è sempre più la madre di tutte le partite sotto accusa. E così a distanza di giorni dal rigore concesso da Oliver agli spagnoli per presunto fallo di Benatia su Vazquez le polemiche si sono trasportate anche tra la stampa e i protagonisti in campo. In particolare tra Isco, giocatore del Real Madrid e il giornalista Juanma Castanho, commentatore sportivo vicino ai colori del Barcellona.

"Una professione, due modi di vedere le cose. Vergognoso" Così ha commentato il centrocampista del Real Madrid e della nazionale iberica di fronte al commento del giornalista che non ha perdonato l'arbitro della partita del Bernabeu di aver fischiato il fallo di rigore che poi ha decretato la qualificazione del club di Zidane.

"Uno scandalo di portata mondiale" aveva detto Castanho senza mezzi termini commentando in diretta il fallo su Vazquez trasformatosi in calcio di rigore. Di contro, Isco ha voluto replicare in modo chiaro e inequivocabile. Sui social, Twitter per la precisione ha pubblicato una risposta che ha riscatenato la polemica.

Il giocatore ha pubblicato un video, vicino all'immagine di Castaño, nel quale vengono mostrate le immagini della partita del Bernabeu Real Madrid-Juventus in cui il giornalista commenta la concessione del rigore ai Blancos. A seguire, altre immagini, quelle di Barcellona-PSG della scorsa edizione della Champions, match vinto per 6-1 dai catalani che avevano così rimontato lo 0-4 dell'andata.

Lo stesso giornalista aveva commentato con entusiasmo come una "gara che rimarrà nella storia dello sport" tifando chiaramente azulgrana. Peccato che però proprio in quel match c'era stata più di una polemica proprio per alcune decisioni arbitrali che favorirono la ‘remuntada' catalana