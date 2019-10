Basta, non se ne può più. Siamo stanchi di essere involontari sostenitori della classe arbitrale. Questi signori venissero in campo a parlare con noi. Questo è il più bel gioco del mondo che state cercando di avvelenare. Ne abbiamo le tasche piene. Chiedo chiarezza e rispetto, a Nicchi e Rizzoli dico metteteci la faccia.

Lo sfogo del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è durissimo. Parla ai microfoni di Sky commentando con rabbia e amarezza l'arbitraggio di Giacomelli in occasione della partita contro l'Atalanta: i partenopei sono passati dal possibile 3-1 su penalty (non concesso per fallo di Kjaer su Llorente) al pareggio beffa di Ilicic nel finale (2-2) su capovolgimento di fronte. È il secondo pareggio consecutivo dei partenopei e fa più male dell'1-1 di Ferrara contro la Spal. La vittoria contro la Dea avrebbe rilanciato la squadra in zona Champions, consentendole di tenere il ritmo della Juventus e dell'Inter, ne è scaturito un risultato difficile da digerire, scandito dalle polemiche e da qualche errore di troppo in difesa.