Daniele Orsato ha riscritto la storia del Real Madrid in Champions League, mercoledì sera arbitrando la sfida contro il Manchester City. Dalla quale le Merengues spagnole sono uscite sconfitte dal campo, 2-1 per la rete segnata su rigore da De Bruyne nel finale del match. E' per questo, e non solamente, che il direttore di gara italiano sarà ricordato dai tifosi dei Blancos, essendo stato il primo arbitro ad aver fischiato un rigore contro il Real ed aver poi espulso un giocatore di Zidane (Sergio Ramos), il tutto nella stessa gara, disputata al Bernabeu.

Infatti, la ‘combo' di Orsato è una ‘prima' assoluta in campo internazionale nella Casa del Real Madrid. Mai prima di mercoledì sera era accaduto un doppio evento simile e i tifosi delle merengues assiepati sulle tribune del Bernabeu hanno stentato a crederci, assistendo ad un finale di partita a suo modo storico.

Rigore più espulsione al Bernabeu, mai prima di mercoledì

Daniele Orsato ha avuto il ‘coraggio' di compiere due atti ‘sacrileghi' davanti al pubblico amico del Real Madrid: prima ha decretato un rigore, per un contatto Carvajal-Sterling giustamente punito con il tiro dagli undici metri, che si è rivelato poi decisivo per la vittoria esterna del Manchester City. Poi, nei successivi minuti, ha estratto il cartellino rosso per il capitano delle merengues, Sergio Ramos, anche in questo caso sanzionando il fallo del centrale del real su Gabriel Jesus (autore del primo gol).

Un arbitro da ‘trasferta'

In generale, la direzione di gara di Orsato è stata ritenuta dai più, positiva, in grado di gestire al meglio un match delicato che vedeva di fronte due potenze internazionali sfidarsi per l'andata degli ottavi di Champions League. E con il successo degli inglesi si è confermata anche un'altra tendenza nelle gare dirette dall'arbitro italiano: un successo esterno. Nei 30 match internazionali fino ad oggi aribtrati, Orsato si conferma ‘arbitro da trasferta': 9 successi per le squadre di casa, tre pareggio e ben 18 successi per gli ospiti.