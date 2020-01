Riccardo Saponara è un nuovo giocatore del Lecce. Il club salentino ha depositato il contratto del calciatore come si legge sul sito della Lega Serie A. Nuovo rinforzo dunque per mister Liverani che potrà puntare sulla voglia di riscatto del calciatore reduce da una prima parte di stagione in prestito al Genoa. La Fiorentina, proprietaria del suo cartellino, ha detto sì al trasferimento a titolo temporaneo di Saponara fino al termine del campionato.

Riccardo Saponara al Lecce, l'ufficialità nelle ultime notizie di calciomercato

Non ci sono più dubbi ora sul futuro di Riccardo Saponara. Lecce e Fiorentina hanno chiuso l'operazione di mercato relativa al trequartista. Quest'ultimo si trasferisce dunque in giallorosso con la formula del prestito secco senza opzioni per il riscatto fino al termine della stagione. L'ufficialità della conclusione dell'affare è arrivata dal sito della Serie A: il contratto di Saponara è stato depositato, e ora sta per iniziare per lui una nuova avventura professionale, dopo la prima parte di stagione senza gioie alla corte del Genoa, sempre a titolo temporaneo.

Lecce, rinforzo per la Salvezza con Riccardo Saponara

Grande entusiasmo e voglia di riscatto da parte di Riccardo Saponara dopo una prima parte di stagione senza gioie al Genoa, con 5 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia. Dopo le avventure con Ravenna, Empoli, Milan, Fiorentina e Sampdoria, Saponara è pronto per dare il suo contributo alla causa del Lecce. Il club salentino e mister Liverani potrà puntare su di lui per rinforzare l’attacco, in vista della seconda parte della stagione. Il classe 1991 potrà giocarsi il posto con Mancosu, o convivere con il trequartista alle spalle del terminale offensivo. Il tutto con la speranza anche di dimenticare i tanti guai fisici che gli hanno impedito nelle ultime stagioni di giocare con continuità