Ricardo Rodriguez potrebbe diventare un calciatore del Napoli nelle prossime ore. A riportare questa notizia è la Radiotelevisione Svizzera e, secondo il media elvetico, la firma potrebbe arrivare già in giornata. Il terzino svizzero lascerà sicuramente il Milan e dopo il passaggio sfumato al Fenerbahçe, ad accordo ormai raggiunto, il terzino sinistro della nazionale rossocrociata si trasferirà a breve al club azzurro, dove ritroverà Gennaro Gattuso. Il suo ex allenatore ai tempi del Milan dovrebbe garantirgli una maglia da titolare e questo potrebbe permettergli di non perdere il treno che porta agli Europei del 2020.

Rodriguez al Napoli: le notizie sulla trattativa

Secondo quanto riportato dall’elvetica RSI la società partenopea non ha sul suo taccuino il terzino svizzero del Milan ma l’operazione con il club rossonero sarebbe destinata a chiudersi in tempi brevi. Come è noto, il Napoli è alla ricerca da tempo un rinforzo per la sua corsia sinistra e Rodriguez da questo punto di vista potrebbe rappresentare un innesto ideale, visto che tra l’altro conosce benissimo Rino Gattuso, tecnico che l’ha già allenato al Milan e lo conosce bene sia dal punto di vista tecnico che tattico. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com ci sarebbe già l'accordo tra le società per un prestito con diritto di riscatto, fissato a circa sei milioni di euro; e se la trattativa dovesse concludersi positivamente il futuro di Ricardo Rodriguez sarà ancora in Italia e in Serie A.

Rodriguez al Fenerbahçe: perché è saltato il trasferimento

Il futuro di Ricardo Rodríguez sembrava destinato al Fenerbahçe ma l’affare, dopo il via libera della Federcalcio turca, è stato bloccato il mercato in entrata del club di Istanbul per ragioni di Fair Play Finanziario. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la cessione del calciatore svizzero può dare il via libera per Antonee Robinson, 22enne terzino sinistro del Wigan che piace tanto ai dirigenti del Milan e vorrebbero portarlo subito in Italia.