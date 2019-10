A volte anche i migliori devono alzare la voce per essere ascoltati e così Franck Ribery si è dovuto pubblicamente lamentare per far sì che il suo pensiero avesse un seguito. Non riguarda gli ultimi atteggiamenti polemici in panchina nei confronti del tecnico della Fiorentina, Montella, o gli spintoni al guardalinee alla conclusione di Fiorentina-Lazio (che gli sono costati 3 turni di stop). Riguarda un tema sempre inerente al calcio, non reale ma virtuale. E, con i tempi che corrono, dunque, forse ancor più importante: Fifa 20.

Il calciatore francese della Fiorentina si era infatti lamentato sui social network per la poca somiglianza del suo alter ego virtuale all'interno di uno dei giochi di simulazione sul calcio più famosi e venduti al mondo. Così, Fifa 20 ha accolto la sua richiesta con l'ultima patch, aggiornando la fisionomia del trequartista transalpino così come per altri giocatori del nostro campionato di Serie A.

La critica via social

La somiglianza deve essere soprattutto nelle ‘skills' come dicono i più giovani appassionati di giochi virtuali che riguardano da vicino i propri campioni, ma anche l'occhio vuole la sua parte e Ribery ha mostrato tutta la propria disapprovazione quando ha visto che in Fifa 20 il suo omonimo virtuale non lo assomigliava per nulla. Sul proprio profilo Twitter infatti Ribery aveva scritto: "Ho giocato con i miei figli non troppo tempo fa – ha scritto il francese -. Hey Ea Sports, ma chi è questo ragazzo?", mostrando come il proprio personaggio fosse molto diverso dal reale.

Non solo Ribery

Un appello e un disappunto che ora EA Sports con la nuova Fifa 20 patch ha dimostrato di raccogliere e fare proprio, ponendo maggiore attenzione sulla fisionomia di alcuni dei calciatori del campionato italiano come anche Lautaro Martinez, Zaniolo e Piatek che hanno migliorato la propria fisionomia all’interno del gioco virtuale