Redknapp rivela: “Ferguson mi disse di non far giocare Bale perché portava sfortuna”

Harry Redknapp, navigato allenatore inglese, in un’intervista ha svelato che una volta il suo amico Sir Alex Ferguson gli consigliò di non far giocare Bale e il motivo è davvero incredibile: “Erano 24 partite in cui giocava e non riusciva a vincere. E Ferguson mi disse Io non lo farei giocare, Harry. Porta sfortuna”.