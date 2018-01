Cristiano Ronaldo e il Real Madrid potrebbero dividere le proprie strade a fine stagione. C'è un mal di pancia fortissimo da parte del portoghese che non ha gradito i tentennamenti della società spagnola sull'adeguamento del contratto, sia nelle cifre che nelle date di scadenza. Insomma, tra i risultati non proprio esaltanti e un futuro incerto, Cr7 sembrerebbe davvero pronto a fare le valigie e tornarsene in Inghilterra. Ma a difendere il proprio pupillo ci pensa Zinedine Zidane, altro possibile partente a fine annata.

Cr7 e Real ai ferri corti.

Un Real senza Ronaldo e Ronaldo senza Real: un futuro così nessuno se lo potrebbe prospettare ma le ultime tensioni in casa blanca e le conseguenti speculazioni di mercato aprono scenari fino a qualche mese fa impensabili. Anche per l'attuale tecnico francese del Real, Zidane – che per molti lascerà l'incarico a fine stagione.

Impossibile pensare a un Real Madrid privo di Cristiano Ronaldo, questo è il suo club e qui deve restare. Il resto sono chiacchiere"

Zinedine Zidane, tecnico dei Blancos, ha affrontato così i presunti malumori del portoghese in relazione al mancato rinnovo e adeguamento contrattuale, e le conseguenti voci di un possibile addio al club spagnolo. E lo ha fatto pubblicamente, nel corso della conferenza stampa, alla vigilia dei quarti di finale di Coppa del Re contro il Leganés.

Questa è la squadra dove Cristiano deve stare a giocare: i tifosi sparsi in tutto il mondo vogliono che resti. Non sono preoccupato, siamo consapevoli che all'estero si possa parlare di queste cose. Ma qui Cristiano deve pensare a giocare come ha sempre fatto. Voglio parlare del suo rendimento e del contributo che dà quando scende in campo

Il mercato in fermento.

Negli ultimi giorni la tensione era diventata altissima con Perez e Cr7 ai ferri corti. Il presidente della ‘Casa blanca' sembra che abbia anche dato il via libera a Jorge Mendes, il potentissimo agente che cura gli interessi di ‘CR7', di prendere in esame offerte per il suo assistito nel prossimo mercato estivo.