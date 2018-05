È tempo di Clasico. Domani sera al Nou Camp si ripeterà l'eterna sfida tra Barcellona e Real Madrid e l'ennesimo capitolo di questa storia non sarà lontano da polemiche. Nei giorni scorsi si è stato parlato del "pasillo" che la sua squadra avrebbe dovuto tributare agli avversari, freschi campioni di Spagna, ma non ci sarà nessun omaggio da parte dei blancos agli storici rivali. Zinedine Zidane, nella consueta conferenza pre gara, ha spiegato i motivi per cui i suoi calciatori non saluteranno i vincitori della Liga 2017/2018:

Chi sono io per decidere? E poi ricordo che loro con noi non l'hanno fatto nella sfida dello scorso dicembre, dopo che avevamo conquistato il Mondiale per club. Ricordo anche che per vincere questo titolo bisogna aver prima conquistato la Champions. Comunque rispettiamo ciò che ha fatto il Barcellona.

Il tecnico francese ha detto voluto precisare che non ci sarà un omaggio nemmeno per Andres Iniesta che a fine campionato lascia la Liga: "Lo saluteremo, ci congratuleremo con lui e gli augureremo buona fortuna per il futuro".

Valverde: Non la ritengo una mancanza di rispetto

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato del tema che sta accendendo il Clasico e lo ha fato in maniera pacata e senza alcuna polemica: "Ne abbiamo già parlato abbastanza. È qualcosa che, sicuramente, non ha l'importanza che gli stiamo dando parlandone tanto. Non diamo alcuna importanza a questa cosa".

Isco e Varane a disposizione

Zinedine Zidane nell'ultimo allenamento prima del Clasico ha avuto a disposizione sia Isco che Varane e li porterà a Barcellona. I due giocatori, che hanno lavorato a parte per tutta la settimana, sono apparsi sul prato di Valdebebas e si sono allenati in maniera normale. Gli assenti alla Ciudad Deportiva erano Carvajal, che continua con il suo percorso di recupero, e Luca, terzo portiere dei merengues.