E' uno dei giocatori più importanti di questo Real Madrid ed è un punto cardine del gioco di Zidane. Si tratta di Luka Modric che è rientrato da un infortunio e si è rimesso immediatamente a disposizione dei Blancos di Spagna soprattutto per la pratica Champions League, visto che in Liga il potere attuale del Barcellona appare senza sbavature.

Anche per questo, sul centrocampista del Real Madrid è ripiombato l'interesse di molti top club europei. Soprattutto società che militano in Premier League, laddove il costo alto del cartellino e l'eventuale ingaggio plurimilionario non sarebbero un problema. Così, sia l'Arsenal di Arsene Wenger, sia il Liverpool di Jurgen Klopp si starebbero attrezzando per fare l'offerta giusta al Real Madrid ed eventualmente inserirsi in una asta al rialzo.

Le voci contrastanti in Spagna

Ovviamente ‘radiomercato' ha avvicinato Luka Modric anche all'Italia ma il confronto con l'estero non ha paragoni. Se ‘Diario Gol' propende per la soluzione inglese, c'è anche chi recentemente – ‘Don Balon' – ha riaperto la pista della Serie A, che porterebbe al Milan. Più che una vera prospettiva, una suggestione, visto il costo dell'operazione che sarebbe credibile solamente a fine stagione quando si saprà se i rossoneri siano approdati in Champions.

Modric al Milan, sì o no?

Con la Champions si può

L'attuale rincorsa del Milan fa ben sperare tutti: se ci fosse la garanzia della presenza nella massima Coppa continentale, Fassone e Mirabelli un tentativo con il Real lo potrebbero anche fare. Per il centrocampista croato sarebbe il primo approdo nel nostro campionato e ritrovarsi in Europa con i colori di un club che ha sempre avuto un dna internazionale potrebbe allettarlo.

Il Milan resta in stand by

C'è un problema oggettivo: ad oggi il Milan non può muoversi in modo concreto perché la Champions League è semplicemente una ipotesi, visto che davanti ci sono ancora troppe squadre e la Zona Europa dista sei lunghezze. Al contrario delle altre pretendenti che possono subito mettere sul piatto un'offerta concreta, anticipando i tempi.

in foto: Luka Modric in un fotomontaggio apparso sul web con il ’like’ del giocatoreL’indizio social

Però, chi vive vicino al giocatore scommetterebbe sulla voglia di Modric di provarsi in Serie A e di avere un feeling con i rossoneri al di là delle trame di mercato. A confermarlo ci sono stati alcuni indizi social, come i ‘like' apparsi su alcune foto pubblicate nella rete che riguardano il Milan, come un curioso fotomontaggio che lo riguarda direttamente

Le alternative di mercato

Arsenal pronto con la proposta

Come l'Arsenal che in Spagna dicono essere molto vicina al croato con una proposta che a giorni arriverà sul tavolo di Florentino Perez. Le cifre non ci sono ancora, ma i Gunners avrebbero dalla loro anche il fascino del ritorno a Londra. Luka Modric infatti, ha già giocato in Premier League, tra le file del Tottenham.

Quanto costa Modric

Attualmente Modric ha un contratto con il Real Madrid in scadenza nel giugno del 2020 ma la Casa Blanca non lo considera incedibile. Il cartellino è attorno ai 45 milioni di euro e percepische un ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione.