Non è la prima e non sarà l'ultima. Parliamo della talpa che si nasconde nello spogliatoio di una grande squadra, e che si diverte a fornire in anteprima ai giornalisti informazioni sensibili. Nella storia del calcio si contano infatti molti casi di questo tipo, e solo negli ultimi anni ben tre grandi club europei hanno avuto a che fare con questo problema: il Bayern Monaco nel febbraio 2016, Il Paris Saint-Germain qualche mese più tardi e il Milan di Montella, che nell'ottobre dello scorso anno parlò ai giornalisti di spie all'interno dello stanzone rossonero.

L'ultimo episodio ci porta però in Spagna, dove Zinedine Zidane sarebbe a caccia del colpevole che avrebbe spifferato in anteprima ai giornalisti le sue scelte di formazione, in occasione di alcune recenti partite dei Blancos. A pubblicare questa notizia sono stati i quotidiani spagnoli, che hanno spiegato come le notizie uscite dallo spogliatoio dei campioni d'Europa abbiano in effetti avvantaggiato i diretti avversari.

Il precedente di Mourinho

Come riportato da "Abc", la talpa avrebbe dunque fornito alla stampa l'undici titolare prima del recente "Clasico" (perso dal Real al Bernabeu) e dato quindi la possibilità a Valverde di conoscere in anticipo le mosse del collega e comportarsi di conseguenza. Un episodio che sarebbe successo nuovamente in altre due occasioni: prima delle due gare di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Dopo essere riuscito a bloccare la fuoriuscita di informazioni dal suo spogliatoio, proprio prima dell'andata dei quarti di Champions contro la Juventus, Zinedine Zidane ha ora chiesto alla dirigenza di prendere seri provvedimenti. La caccia alla talpa è dunque tornata di moda a Madrid, dopo che anche nel 2011 l'allora tecnico José Mourinho lanciò l'allarme e accusò Casillas di essere "occhi e orecchie" di Sara Carbonero: moglie e giornalista sportiva, con cui fa coppia dal febbraio del 2010.