Indovina chi? Lo ricordate quel gioco d'indizi e d'intuito per scoprire il personaggio che si celava dietro la celletta da buttare giù con un semplice gesto del dito? Con le dimissione di Zinedine Zidane da allenatore del Real Madrid il tabellone è stato rimescolato e tutto torna in discussione. Lo hanno chiamato effetto domino, scatenato dalla volontà del tecnico francese che – dopo aver vinto ben 9 titoli (di cui 3 Champions di fila) in 2 anni e mezzo alla guida dei blancos – ha scelto di mollare gli ormeggi e salpare verso altri lidi. Dove andrà non è chiaro, cosa vuol fare adesso invece sì: riposarsi e tirare il fiato dopo una stagione durissima che lo aveva perfino visto sul banco degli imputati per le difficoltà in campionato. Se non avesse conquistato la Coppa – come raccontato dai media iberici – ci sarebbero state poche possibilità di continuare l'avventura sulla panchina delle merengues. Lui l'ha portata in dote al presidente, Florentino Perez, e poi fatto un passo indietro. "Non credo si possa fare di più, c'è bisogno di un cambiamento". Chapeau.

Chi può prendere il suo posto? Il nome in cima alla lista delle preferenze è Mauricio Pochettino, allenatore molto gradito al massimo dirigente, ma il rinnovo del contratto con il Tottenham (2023) complica i piani. Per stile di gioco e visione tattica è il preferito ma, ammesso che riuscirà a liberarsi, non potrà farlo in tempi brevi considerata anche la necessità da parte degli Spurs di trovare un'alternativa. Da Antonio Conte (ancora non liberato ufficialmente dal Chelsea) fino alle soluzioni interne (Santiago Solari e Guti) non mancano le opzioni ma in queste ore ha preso piede un'altra ipotesi molo suggestiva.

Fabio Cannavaro. Pallone d'Oro dopo la vittoria del Mondiale del 2006 con l'Italia. Ex calciatore di Napoli, Juventus, Real Madrid e Inter, attualmente è alla guida del Guangzhou Evergrande che chiede una decina di milioni per lasciarlo partire. Al Bernabeu l'ex campione del mondo verrebbe accolto in maniera positiva anzitutto da uno dei senatori del gruppo, il capitano Sergio Ramos.

Cosa farà Maurizio Sarri. Giovedì sera (31 maggio) è scaduto il termine per manifestare attraverso una mail l'intenzione da parte del Chelsea (o di qualsiasi altra squadra) di pagare gli 8 milioni della clausola rescissoria (entro il 10 giugno) per risolvere il contratto col Napoli. L'ex tecnico resta così a libro paga degli azzurri e – a meno di soluzioni differenti – lo sarà fino al 2020 (come da contratto) percependo 120 mila euro al mese circa senza lavorare. Cosa farà adesso? Radio Londra fa sapere che quel canale aperto qualche mese fa col Tottenham non s'è mai chiuso e il suo arrivo agli Spurs potrebbe aiutare il Real a liberare Pochettino. Si vedrà, sempre che i Blues non riescano a trovare una via d'uscita trattando direttamente con De Laurentiis e sulla base degli 8 milioni dalla quale il patron non è intenzionato a recedere, diversamente dovrebbero affrontare una battaglia legale.