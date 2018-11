Il Real Madrid continua a piacere agli sponsor. Malgrado ultimamente la Casa Blanca sia con le azioni sul campo a ribasso, il blasone del club non accenna a diminuire. E così proprio in questi giorni è riuscito a chiudere un accordo plurimilionario con Adidas, lo sponsor tecnico che ancora una volta ha puntato su una delle società più vincenti del calcio mondiale.

Manca solamente la firma ufficiale ma è un proforma: un nuovo contratto è alle porte, un accordo che porterebbe nelle casse del club 1,1 miliardi di euro nel corso di 10 anni, cioè 110 milioni di euro l’anno, con una parte variabile legata al merchandising che può portare la cifra a salire fino a 150 milioni annui.

Dunque, ha vinto la linea della continuità visto che Adidas campeggia già sulla maglia dei Blancos di Madrid. Ma non è stato di certo l'unico sponsor a farsi avanti e si è rischiata la classica asta al rialzo. Il brand tedesco non è stato l'unico a sperare in un affare record con il club 13 volte campione d'Europa. Ci sono state anche Nike e Under Armour che si erano interessate alla sponsorizzazione, ma Adidas non ha avuto alcuna intenzione di rinunciare alla sua partnership principale nel mondo del calcio.

In questa maniera, Real e Adidas hanno trovato un accordo commerciale che ha rilanciato la pertnership ma soprattutto ribadito l'importanza del brand di Florentino Perez. L'accordo attuale era di 50 milioni di euro all'anno, adesso con questa intesa le entrate si potrebbero anche triplicare. Il tutto è stato reso possibile quando, seduti al tavolo delle trattative, Florentino Perez ha elencato i successi della squadra nell'ultimo quinquennio, mostrando il valore reale del brand madridista nel mondo.

La relazione commerciale tra Adidas e Real Madrid prosegue ininterrottamente dal 1998 anche se era già iniziata in un primo momento nel 1981, quando il gruppo tedesco diventò lo sponsor dei blancos per cinque stagioni quando venne sostituito da Hummel, Poi fu il turno di Kelme prima di tornare ancora ad Adidas.