Real Madrid-Manchester City è la partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019/20. Il calcio d’inizio della partita è previsto per le 21, al Santiago Bernabeu. La squadra di Zinedine Zidane vuole riscattarsi dopo l’ultimo ko in campionato che le ha fatto perdere il primato in classifica. Torna nel tempio delle merengues, l’ex rivale storico Pep Guardiola che ha ormai salutato la possibilità di riconfermarsi campione d’Inghilterra. I Citizens vogliono fare il possibile per arrivare fino in fondo in un torneo in cui non giocheranno nelle prossime due stagioni, dopo l’esclusione per le sponsorizzazioni gonfiate. La partita sarà trasmessa in tv in diretta esclusiva su Sky Sport, evento disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV

Dove vedere Real Madrid-Manchester City in tv

Real Madrid-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Football e Sky Sport (203, 253 del satellite, 486 del digitale terrestre attraverso Diretta Gol Champions League). La partita sarà dunque visibile solo sull’emittente satellitare, con spazio nell’intervallo e nel finale allo studio Sky con il riepilogo di quanto accaduto, highlights, interviste ed eventuali episodi da moviola. Telecronaca affidata a Paolo Ciarravano

Come vedere in diretta streaming la partita tra Real Madrid e Manchester City

Real Madrid-Manchester City non si potrà seguire solo in tv ma anche in streaming sfruttando dunque una connessione a internet. Doppia opportunità per gli appassionati: o usando dispositivi fissi e mobili abituali (pc, smartphone, tablet, notebook, smart tv) per collegarsi alla piattaforma satellitare attraverso la app Sky Go; oppure collegandosi Now Tv, il servizio televisivo in streaming proposto da Sky che permette agli utenti, dietro pagamento del ticket previsto, di vedere la singola partita