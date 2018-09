Il Real Madrid ha superato l'assenza di Cristiano Ronaldo quasi senza accorgersene. In questo avvio di stagione, le merengues si sono distinte per gioco e risultati e così Cr7 alla Juventus è già uno sbiadito ricordo. Merito di Lotepegui sotto la cui guida i Blancos si sono subito ritrovati anche grazie al nuovo trio delle meraviglie, formato per due terzi da quello dell'anno passato, senza il Pallone d'Oro, però.

Un anno fa si applaudiva alla BBC di Zidane, un tridente micidiale che era composto da Bale, Benzema e ovviamente da sua Maestà Cristiano Ronaldo. Oggi, si festeggia la BBC, una formazione d'attacco che vede ancora in prima linea Benzema e Bale ma con l'aggiunta del giovane Asensio, l'ex bimbo prodigio oggi diventato abile e arruolato.

L'esplosione di Asensio. Con Loptegegui in panchina e soprattutto dopo la partenza di Ronaldo, Asensio ha trovato la sua nuova dimensione: titolare inamovibile, si è trasformato in una macchina da assist, ben cinque nelle prime tre giornate sono stati regalati ai compagni di squadra. Con Zidane l'utilizzo del giovane attaccante era stato misurato, con inserimenti limitati, oggi invece il Real non ne può fare a meno.

La rinascita di Benzema. L'assenza di CXr7 oltre ad Asensio ha rigenerato anche un altro giocatore in particolare, Karim Benzema. il francese è riuscito finalmente a scrollarsi di dosso la presenza del portoghese e ha ritrovato la voglia di divertirsi e segnare: senza CR7 si scatena: un gol in Supercoppa Europea, 4 in tre presenze in Liga con due doppiette consecutive a Girona e Leganes. Un inizio di stagione incredibile: mai dal suo arrivo a Madrid aveva vissuto un inizio di campionato così prolifico.

Bale, il faro del progetto Lopetegui. Senza dimenticare Vale, il gallese che si è preso la squadra sulle spalle diventando il post-Cristiano. E' lui la stella, il giocatore carismatico, il leader cui si rivolge la squadra nei momenti di difficoltà. Lopetegui lo ha posto al centro del suo progetto: la risposta sono 3 gol in altrettante presenze in campionato condite da un assist nel suo miglior avvio assoluto in maglia blanca.