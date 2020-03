Erling Braut Haaland è il grande sogno di molte società europee. Un sogno che per il Real Madrid potrebbe diventare realtà nella prossima estate. Sbarcato in Germania nella scorsa finestra invernale di mercato, il classe 2000 norvegese sarebbe infatti entrato nel mirino dei ‘Blancos' dopo un inizio di stagione in Bundesliga davvero straordinario. Secondo il prestigioso ‘Don Balon', il club di Florentino Perez si sarebbe già mosso e avrebbe infatti trovato un accordo con il club tedesco e con Mino Raiola per portare in Spagna, alla fine di questa stagione, il diciannovenne giocatore ex Salisburgo.

I dettagli del passaggio di Haaland al Real Madrid

Acquistato dal Borussia Dortmund per 45 milioni di euro complessivi (20 milioni per la clausola rescissoria, 15 milioni a Raiola e altri 10 milioni al papà del giocatore), Haaland potrebbe dunque trasferirsi al ‘Bernabeu' per una cifra intorno ai 75 milioni di euro. A questi andrebbero aggiunti i soldi che il Real Madrid pagherebbe per l'ingaggio del centravanti: una cifra al momento sconosciuta, ma che dovrebbe essere certamente più alta degli 8 milioni all'anno che Haaland attualmente guadagna a Dortmund.

Anche la Juventus interessata al norvegese

Dopo i colpi e soprattutto i gol messi a segno dall'inizio della stagione (28 reti in 22 partite con il Salisburgo e 12 in 9 presenze con il BVB), Haaland sarebbe dunque il profilo scelto dal Real Madrid per sostituire o affiancare nella prossima estate Karim Benzema: campione che ha da poco rinnovato con il club madrileno fino al 2022. Oltre al fenomeno norvegese, che piace anche a Manchester United e Juventus, sul taccuino di Zinedine Zidane ci sarebbero anche altri nomi per l'attacco della sua squadra: in primis quelli dell'interista Lautaro Martinez e della punta del Lipsia Timo Werner.