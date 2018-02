Il successo del Bernabeu è arrivato nel momento in cui Zidane ha cambiato le carte in tavola. Una piccola rivoluzione nei minuti conclusivi di gioco con inserimenti mirati e il Paris Saint-Germain è naufragato fino a subire un 3-1 che rischia di essere pesantissimo in ottica del match di ritorno al Parco dei Principi.

Asensio entra, il Real vince.

Tra i protagonisti della rimonta dei Blancos c'è stato anche il giovane Asensio sempre più stellina nascente del Real Madrid e che le merengues già in estate hanno evitato di dare in prestito puntando moltissimo sul talento spagnolo. Che si è confermato anche in Champions League in un match delicatissimo che aveva visto il Real anche in difficoltà.

Due assist, due gol.

Il 22enne centrocampista offensivo si è dimostrato determinante. Non ha segnato ma ha lasciato comunque il segno in questi ottavi di finale: due assist per altrettanti gol, quelli di Cristiano Ronaldo e l'ultimo siglato da Marcelo che potrebbe valere la qualificazione. Una prestazione maiuscola per un giocatore che Zidane sta imparando a utilizzare nel modo giusto, crescendolo piano piano senza alcuna fretta.

Gestione perfetta, merito di Zidane.

Nel Real Madrid, Asensio si trova alla perfezione senza particolari pressioni tutte rivolte ai top player come Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema e Modric. Ma il suo valore intrinseco è evidente: veloce, tecnico, bravo e con una ottima visione di gioco. Non da solo, certo, ma ha cambiato le dinamiche di un match che pareva inchiodatosi sull'1-1, stretto per il Real Madrid.

Uomo mercato, Florentino vuole 700 mln.

Dopo l'ultima prova europea, ovviamente si è tornati a parlare di lui anche in chiave mercato con Florentino Perez che si liscia i baffi e assapora un'estate in cui potrà gestire il cartellino di un giocatore in ascesa. Il primo sassolino è stato lanciato nello stagno del mercato. Il numero uno del Real è uscito alo scoperto: "Chi vuole Asensio mi dia 700 milioni di euro!".

Chelsea e Tottenham già in agguato.

Una provocazione ma mica tanto: in Spagna parlano di offerte già giunte in casa merengue e che sfiorano i 150 milioni di euro. Il maiorchino sembra essere stato cercato in primo luogo da club della Premier, come Chelsea e Tottenham, ma ha intenzione di rimanere a lungo a Madrid con il club campione d'Europa pronto a fare false per non perderlo.