Formato Champions.Il real Madrid a ridosso del ritorno in Europa si è mostrato ancora una volta all'altezza della situazione: cinque gol alla Real Sociedad e gran spolvero dei suoi uomini migliori. I Blancos, dunque, sono tornati nel momento che conta di più: anche se in Liga tutto è compromesso con il Barcellona fuggito in vetta oramai da diverse settimane, le prove generali per cercare l'ennesimo grande colpo in Coppa sono iniziate.

Cinque gol in vista del Psg.

Per Zidane sono arrivate risposte importanti sia dal gioco corale che dai singoli con Cristiano Ronaldo uscito dal letargo e dal giogo delle polemiche sul suo futuro, trovando la via del gol per ben tre volte. Imitato da uno scatenato Kroos e da un determinato Lucas, mentre per Benzema c'è stato solo il palo. Il Paris Saint Germain è avvisato.

Zidane evita il turn over.

Non c'è stato turn over o una preparazione a tavolino della formazione da schierare: Zidane ha varato il Real 2.0, quello vero e concreto che si vedrà anche in Champions League mercoledì sera al Bernabeu contro il Paris Saint Germain di Neymar. Una sfida da far tremare i polsi ma alla quale i Blancos appaiono già pronti e concentrati. Cinque gol alla Real Sociedad, macchiati da due svarioni difensivi cui si dovrà porre immediato rimedio.

Il bello e il brutto del Real.

Difesa ballerina.

La nota dolente, infatti, è la difesa che subisce troppo. Sono 23 le reti in campionato, in 22 gare, più del doppio di quelle incassate dal Barcellona, quasi il triplo rispetto all'Atletico di Simeone. Anche con la Real Sociedad qualcosa è andato storto in due occasioni: con il gol al 74’ di Bautista e all’83’ htazie ad Illarramendi, autore del classico gol dell’ex.

Cr7 di nuovo protagonista.

Ma sono stati più gli aspetti positivi che i lati oscuri di 90 minuti giocati a gran ritmo e derterminazione. Il segnale più importante per Zizou, oltre ai tre punti, è l’aver ritrovato in vista degli ottavi di Champions un CR7 tirato a lucido e che si è divertito con 45 minuti di assoluto protagonismo.

Dal 4-4-2 al 4-2-4.

Hanno riposato Casemiro e Bale, che ha giocato solamente 20 minuti. Altre bocche da fuoco tenute a freno da Zidane che ha voluto contare su un assetto comunque consolidato al di là dei singoli. Il modulo prescelto è stato il 4-4-2, pronto a diventare un 4-2-4 in fase di possesso con Ronaldo e Benzema davanti e Asensio e Vazquez sugli esterni. Tutto ciò verrà puntualmente riproposto anche in Champions League contro il Psg