Raul Albiol è il nuovo oro di Napoli. Il gol decisivo segnato contro il Genoa ha riconsegnato il centrale difensivo spagnolo tra le braccia dei tifosi azzurri. Una rete dal peso specifico enorme che ha permesso il riavvicinamento alla Juventus capolista, ora a soli due punti, che ha permesso di superare il Grifone di misura dopo una gara in sofferenza.

Erano due anni che Albiol non trovava la via del gol e l'averlo fatto in un momento topico ha permesso al Napoli di riaccendere la fiammella della speranza. E' vero, la Juventus ha ancora lo scontro decisivo in casa davanti al proprio pubblico, gode sempre di 2 punti di vantaggio ed è più abituata a vincere rispetto al Napoli.

Napoli e il sogno tricolore

Ma è pur vero che i bianconeri sono ‘umani' e la Spal lo ha dimostrato con i fatti. Nulla è scritto e deciso in chiave tricolore ma anche in chiave mercato. Perché se la certezza è che il Napoli ci proverà fino alla fine, è pur vero che Albiol stia rivalutando l'ipotesi di chiudere la carriera lontano da Napoli, col Valencia. Con cui avrebbe già un pre accordo.

L'effetto Sarri

Fatto smentito dal padre del difensore che ha espresso il proprio parere favorevole perché il figlio chiuda la carriera sotto il Vesuvio, senza spostamenti finali ma sposando la causa azzurra fino alla fine. Anche perché a Napoli Albiol ha ritrovato la seconda giovinezza restando al centro del progetto difensivo di Sarri.

Il gruppo azzurro è molto unito, per raggiungere l'obiettivo servono prima uomini e poi calciatori. Continuando a lavorare in questo modo lo scudetto può arrivare, ma è lo spirito d’unione ciò che mi colpisce. Raul a Napoli sta benissimo e siamo felici che resti a Napoli. Dietro i successi del Napoli e la grande unione del gruppo, c’è il lavoro di Sarri. Raul è felicissimo di lavorare con lui e, credo debba chiudere la carriera a Napoli

Il sodalizio con il Napoli

In chiave scudetto nulla è perduto, anzi. Per Albiol senior il discorso è tutt'altro che chiuso. E sul futuro del figlio allontana l'ipotesi Valencia oggi meta di mercato più lontana, al di là di come finirà la stagione.