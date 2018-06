Potrebbe piovere sul bagnato in casa Milan. Dopo la stangata dell'UEFA che ha escluso la società rossonera dalle competizioni europee per una stagione, adesso potrebbe arrivare anche la squalifica per Pepe Reina, fresco acquisto estivo e già sotto la lente di ingrandimento della procura per un problema riguardante il suo periodo napoletano, nel processo sportivo che coinvolge anche ex giocatori del Napoli, accusati di aver intrattenuto rapporti e scambiato favori con tifosi legati alla criminalità organizzata, come emerso da un'indagine penale della DDA di Napoli.

Le richieste della Procura. Sono arrivate le richieste così per gli altri indagati, così come per il neo portiere del Milan: dieci mesi di squalifica per Paolo Cannavaro, quattro per Salvatore Aronica, tre per Pepe Reina. Se così fosse, per il Milan si prospetta un avvio di stagione difficilissimo con l'attuale mercato estivo bloccato fino alla sentenza del Tas, il tribunale sportivo al quale il club farà ricorso e con una nuova spada di Damocle che proprio non ci voleva.

Le accuse. A Paolo Cannavaro, fratello del più noto Fabio, ed ex capitano dei partenopei, entrato da gennaio nello staff tecnico di suo fratello in Cina, i procuratori contestano due particolari circostanze più gravi rispetto agli altri: un'intercettazione in cui due pregiudicati raccontano di usare la sua carta di credito e la cessione di due biglietti per lo stadio. Accuse precise, che lo metterebbero in una posizione di primo piano nelle pene richieste.

Milan, altra tegola? A Reina, che dopo aver terminato il suo contratto con il Napoli si è accasato con il Milan, vengono contestate frequentazioni e facilitazioni considerate equivoche, accuse che lo stesso portiere spagnolo ha già da tempo rispedito al mittende ritenendosi innocente, inconsapevole che le persone frequentate fossero vicine alla criminalità organizzata. Sono invece state richieste ammende per i club e per gli altri deferiti, quattro mesi di squalifica richiesti per il team manager del Napoli De Matteis.