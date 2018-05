La Roma ha tenuto alto il nome del calcio italiano. Lo ha fatto sfiorando la finale di Champions League e regalando grandi emozioni a tutti i suoi tifosi. La cavalcata giallorossa, così come quella delle altre squadre italiane, andrebbe però applaudita da tutto il popolo del calcio italiano perché ci permette di rimanere in una posizione di privilegio nel famigerato ranking Uefa.

In parole povere, se il nostro calcio potrà permettersi quattro squadre in Champions League nei prossimi due anni, lo deve soprattutto alla strada fatta in Europa dalla formazione di Di Francesco e da quella di Massimiliano Allegri. La campagna europea 2017/18 di Roma, Juventus, Napoli, Atalanta, Lazio e Milan, si è dunque chiusa con un bottino di 17.333 punti di ranking UEFA: un punteggio soddisfacente (secondo solo ai 19.000 ottenuti tre anni fa con la Juventus in finale con il Barcellona) e utile per tenere dietro i "cugini" francesi.

La rimonta francese

Già, perchè il calcio transalpino è quello che preoccupa maggiormente l'Europa del pallone: soprattutto la Germania che rischia di mettere a repentaglio la sua posizione (e quindi i suoi quattro "slot" Champions) proprio per la rincorsa della Francia. Almeno per il momento, l'Italia è al riparo dalla rimonta francese. La nostra terza posizione (che ci permette di guardare da vicino l'Inghilterra) rimarrebbe tale anche con un'eventuale vittoria del Marsiglia in Europa League.

Anche con un successo della squadra di Rudi Garcia, che se elimina il Salisburgo avrà la grande opportunità di giocare la finale in casa (Lione), l'Italia rimarrebbe infatti a cinque lunghezze dalla Francia e vedrebbe comunque al sicuro i suoi quattro posti in Champions League: determinati anche e soprattutto dalla riforma UEFA. Questo non potrà però permetterci di dormire sonni tranquilli. I club italiani sono avvisati: nelle prossime stagioni europee sarà vietato sbagliare.